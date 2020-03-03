***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler102.272.000 455.687.025 29.504.957 -3.305.232 1.079.050.983 -43.927.223 23.761.279 5.016.306 355.561.802 502.247.817 2.505.869.714 -21.231.508 2.484.638.206Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-25.626.678 -25.626.678 -25.626.678Düzeltmelerden Sonraki Tutar102.272.000 455.687.025 29.504.957 -3.305.232 1.079.050.983 -43.927.223 23.761.279 5.016.306 329.935.124 502.247.817 2.480.243.036 -21.231.508 2.459.011.528Transferler502.247.817 -502.247.817 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.172.815 1.052.766.584 -45.833.326 -244.921.235 507.378.625 1.270.563.463 -14.155.050 1.256.408.413Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi27.707 2.224.049 2.251.756 -2.224.049 27.707Dönem Sonu Bakiyeler102.299.707 455.687.025 31.729.006 -2.132.417 2.131.817.567 -89.760.549 -221.159.956 5.016.306 832.182.941 507.378.625 3.753.058.255 -37.610.607 3.715.447.648Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler102.299.707 455.687.025 31.729.006 -2.132.417 2.131.817.567 -89.760.549 -221.159.956 5.016.306 832.182.941 507.378.625 3.753.058.255 -37.610.607 3.715.447.648Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-330.923.657 -330.923.657 -330.923.657Düzeltmelerden Sonraki Tutar102.299.707 455.687.025 31.729.006 -2.132.417 2.131.817.567 -89.760.549 -221.159.956 5.016.306 501.259.284 507.378.625 3.422.134.598 -37.610.607 3.384.523.991Transferler-31.729.006 -115.977.386 115.977.386 13.525.981 525.581.650 -507.378.625 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.771.592 457.503.847 -26.216.837 178.996.775 0 0 1.333.369.118 1.941.881.311 -1.609.113 1.940.272.198Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması101.082.981 -122.929.683 -21.846.702 39.219.720 17.373.018Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler102.299.707 455.687.025 0 -3.904.009 2.574.427.009 0 -42.163.181 18.542.287 903.911.251 1.333.369.118 5.342.169.207 0 5.342.169.207Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.565.566.089 1.047.831.767Dönem Karı (Zararı)1.334.567.915 502.117.015Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.334.567.915 502.117.015Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.038.713.316 884.761.281Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11-12 1.547.967.792 538.129.032Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler12.094.780 988.606Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6-7 12.094.780 988.606Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-59.419.903 207.748.822Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 206.807.707 78.069.745Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 -1.105.440 81.410Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 -265.122.170 129.597.667Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler25 470.630.839 120.664.991Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 -16.241.182 -8.445.804Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 59.696.815 40.148.831Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler24 29.045.073 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler24-33 -5.060.898 -14.473.197İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler331.695.911 -271.944.738Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-278.275.883 -54.276.197Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler27.460.712 -723.433.149Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-16.655.430 -27.379.069Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler220.884.682 202.152.829Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler378.281.830 330.990.848Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.704.977.142 1.114.933.558Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -64.961.476 -36.377.882Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler15 -227.481 -190.079Vergi İadeleri (Ödemeleri)27 -74.222.096 -30.533.830YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-539.472.224 -550.689.926Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri24 623.183 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.344.475 103.013.498Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-147.509.095 -228.382.610Verilen Nakit Avans ve Borçlar-395.930.787 -425.320.814FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.826.234.920 -535.817.690Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri720.798.400 788.002.450Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-830.070.250 -729.414.500Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-830.070.250 -729.414.500Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.375.775.278 -478.111.094Ödenen Faiz-432.731.037 -239.646.948Alınan Faiz91.543.245 123.352.402YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.199.858.945 -38.675.849Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi246.412.665 791.610.573NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.446.271.610 752.934.724DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ35 2.741.044.971 1.988.110.247DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ35 4.187.316.581 2.741.044.971Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri35 4.187.316.581 2.741.044.971Ticari Alacaklar6 446.978.360 235.514.142İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 446.978.360 235.514.142Diğer Alacaklar7 88.182.569 479.758.270İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 102.852 1.580.011İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar88.079.717 478.178.259Türev Araçlar30 61.239 3.134.337Stoklar8 75.453.026 58.182.322Peşin Ödenmiş Giderler9 1.276.409.834 847.933.762Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar27 13.721.092 5.954.024Diğer Dönen Varlıklar19 829.576 40.558.563ARA TOPLAM6.088.952.277 4.412.080.391TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.088.952.277 4.412.080.391DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar31 150.906.344 0Diğer Alacaklar7 144.500.892 72.613.409İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 144.500.892 72.613.409Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 57.154.173 39.797.114Maddi Duran Varlıklar10 1.675.901.667 8.248.203.635Kullanım Hakkı Varlıkları12 11.906.754.965 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 79.791.006 46.859.897Peşin Ödenmiş Giderler9 955.359.874 845.333.090TOPLAM DURAN VARLIKLAR14.970.368.921 9.252.807.145TOPLAM VARLIKLAR21.059.321.198 13.664.887.536KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar31 758.293.604 797.815.861Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları31 1.536.570.246 659.409.925Ticari Borçlar6 789.729.487 583.526.242İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 1.543.950 1.158.564İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar788.185.537 582.367.678Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 38.411.053 25.641.632Diğer Borçlar7 33.397.989 24.170.136Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler9 963.908.296 677.753.986Türev Araçlar30 53.134.363 189.722.017Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 129.581.075 62.772.691Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 0Kısa Vadeli Karşılıklar460.143.908 508.251.575Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 182.949.999 79.419.630Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 277.193.909 428.831.945Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 2.056.687 25.307.054ARA TOPLAM4.765.226.708 3.554.371.119TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.765.226.708 3.554.371.119UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar31 8.460.811.498 5.064.858.596Türev Araçlar30 1.505.350 104.993.760Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 318.913.475 121.994.007Uzun Vadeli Karşılıklar1.675.179.511 624.090.226Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 69.675.789 25.019.690Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar15 1.605.503.722 599.070.536Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 495.515.449 479.132.180TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.951.925.283 6.395.068.769TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER15.717.151.991 9.949.439.888ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.342.169.207 3.753.058.255Ödenmiş Sermaye20 102.299.707 102.299.707Paylara İlişkin Primler (İskontolar)455.687.025 455.687.025Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 31.729.006Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.570.523.000 2.129.685.150Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.904.009 -2.132.417Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26 -3.904.009 -2.132.417Yabancı Para Çevrim Farkları26 2.574.427.009 2.131.817.567Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-42.163.181 -310.920.505Yabancı Para Çevrim Farkları0 -89.760.549Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)26 -42.163.181 -221.159.956Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18.542.287 5.016.306Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları903.911.251 832.182.941Net Dönem Karı veya Zararı1.333.369.118 507.378.625Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 -37.610.607TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.342.169.207 3.715.447.648TOPLAM KAYNAKLAR21.059.321.198 13.664.887.536Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 11.025.224.523 8.276.743.365Satışların Maliyeti21 -8.326.180.393 -7.013.565.209TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.699.044.130 1.263.178.156BRÜT KAR (ZARAR)2.699.044.130 1.263.178.156Genel Yönetim Giderleri22 -302.553.091 -220.112.714Pazarlama Giderleri22 -311.965.775 -225.652.168Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 5.080.503 39.751.010Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -27.622.759 -65.442.710ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.061.983.008 791.721.574Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 925.185 23.047.488Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -29.314.778 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 16.241.182 8.445.804FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.049.834.597 823.214.866Finansman Gelirleri25 99.535.989 123.684.898Finansman Giderleri25 -755.105.856 -404.633.918SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.394.264.730 542.265.846Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-59.696.815 -40.148.831Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -60.501.004 -24.579.806Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 804.189 -15.569.025SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.334.567.915 502.117.015DÖNEM KARI (ZARARI)1.334.567.915 502.117.015Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.198.797 -5.261.610Ana Ortaklık Payları1.333.369.118 507.378.625Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)28 13,03394855 4,96107072Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar455.732.255 1.053.939.399Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26 -2.214.490 1.466.019Yabancı Para Çevrim Farkları457.503.847 1.052.766.584Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler442.898 -293.204Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 442.898 -293.204Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar149.972.028 -299.648.001Yabancı Para Çevrim Farkları-29.024.747 -54.726.766Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)231.942.068 -315.699.027Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)26 231.942.068 -315.699.027Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-52.945.293 70.777.792Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -52.945.293 70.777.792DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)605.704.283 754.291.398TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.940.272.198 1.256.408.413Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.609.113 -14.155.050Ana Ortaklık Payları1.941.881.311 1.270.563.463http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824068BIST