***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler102.299.707 455.687.025 -3.904.009 2.574.427.009 -42.163.181 18.542.287 903.911.251 1.333.369.118 5.342.169.207 5.342.169.207Transferler1.917.654 1.331.451.464 -1.333.369.118 0 0Dönem Karı (Zararı)-1.328.596.135 -1.328.596.135 -1.328.596.135Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)893.477.915 -176.090.625 717.387.290 717.387.290Dönem Sonu Bakiyeler102.299.707 455.687.025 -3.904.009 3.467.904.924 -218.253.806 20.459.941 2.235.362.715 -1.328.596.135 4.730.960.362 4.730.960.362Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler102.299.707 455.687.025 -2.972.061 4.609.042.699 -68.365.331 20.459.941 2.235.362.715 -1.965.097.057 5.386.417.638 5.386.417.638Transferler-1.965.097.057 1.965.097.057 0 0Dönem Karı (Zararı)-1.595.692.698 -1.595.692.698 -1.595.692.698Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)695.389.856 200.745.006 896.134.862 896.134.862Dönem Sonu Bakiyeler102.299.707 455.687.025 -2.972.061 5.304.432.555 132.379.675 20.459.941 270.265.658 -1.595.692.698 4.686.859.802 4.686.859.802Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI304.466.067 -378.072.900Dönem Karı (Zararı)-1.595.692.698 -1.328.596.135Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.595.692.698 -1.328.596.135Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.677.391.674 1.255.211.552Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-9-10 1.238.629.655 909.198.976Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-7.740.017 -610.118Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-7.740.017 -610.118Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler74.740.278 -9.064.822Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19.316.526 8.551.717Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler543.267 -569.202Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler54.880.485 -17.047.337Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19 455.989.413 236.257.705Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 -6.057.762 -8.322.246Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-78.160.821 -35.145.814Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-9.072 162.897.871İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler226.081.512 -194.841.184Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-562.967.107 259.172.577Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-876.895.464 -485.126.797Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10.377.491 -6.394.607Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler300.666.038 -7.506.121Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.354.900.554 45.013.764Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları307.780.488 -268.225.767Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-3.227.993 -109.820.399Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-86.428 -26.734YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-434.663.132 -665.423.790Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri366.581 290.198Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-25.780.334 -23.457.371Verilen Nakit Avans ve Borçlar-409.249.379 -642.256.617FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.440.742.336 439.936.956Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3.879.402.942 1.277.016.246Borç Ödeme -99.105.400 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.035.872.014 -670.291.194Ödenen Faiz-357.971.597 -207.527.992Alınan Faiz54.288.405 40.739.896YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.310.545.271 -603.559.734Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi135.394.564 553.207.801NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.445.939.835 -50.351.933DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ27 3.605.570.830 4.187.316.581DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ27 6.051.510.665 4.136.964.648Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri27 6.051.510.665 3.605.570.830Finansal Yatırımlar22 169.384.018 160.917.882Ticari Alacaklar6 852.197.837 197.485.020İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 852.197.837 197.485.020Diğer Alacaklar73.693.979 91.118.025İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 0 227.927İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar73.693.979 90.890.098Türev Araçlar21 171.824.624 7.599.668Stoklar93.902.380 91.488.340Peşin Ödenmiş Giderler7 2.163.354.277 1.269.928.689Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9.964.150 6.629.247Diğer Dönen Varlıklar140.667.367 88.735.013ARA TOPLAM9.726.499.297 5.519.472.714TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR9.726.499.297 5.519.472.714DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar22 1.041.525.744 73.117.656Diğer Alacaklar6 258.087.700 205.188.513İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 258.087.700 205.188.513Türev Araçlar21 4.681.609 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 86.064.799 77.210.982Maddi Duran Varlıklar8 1.515.638.655 1.432.548.082Kullanım Hakkı Varlıkları10 23.236.575.967 19.788.996.107Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 126.948.086 111.125.949Peşin Ödenmiş Giderler7 1.488.900.422 1.863.012.788TOPLAM DURAN VARLIKLAR27.758.422.982 23.551.200.077TOPLAM VARLIKLAR37.484.922.279 29.070.672.791KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar22 5.375.942.294 3.896.689.493Ticari Borçlar6 1.289.006.414 910.641.319İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 7.817.071 22.159.362İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.281.189.343 888.481.957Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar43.966.416 30.178.231Diğer Borçlar160.539.665 30.346.928İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 160.539.665 30.346.928Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler7 1.493.060.379 513.935.986Türev Araçlar21 1.000.931 90.228.333Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 277.253.879 212.201.390Kısa Vadeli Karşılıklar878.334.673 821.336.124Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar69.150.731 55.106.089Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar809.183.942 766.230.035Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler78.799 116.966ARA TOPLAM9.519.183.450 6.505.674.770TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.519.183.450 6.505.674.770UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar22 20.720.209.650 15.115.403.578Türev Araçlar21 0 3.838.005Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 363.419.657 316.272.170Uzun Vadeli Karşılıklar1.520.775.012 1.138.088.518Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar101.168.237 99.124.346Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar1.419.606.775 1.038.964.172Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü674.474.708 604.978.112TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.278.879.027 17.178.580.383TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER32.798.062.477 23.684.255.153ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.686.859.802 5.386.417.638Ödenmiş Sermaye14 102.299.707 102.299.707Paylara İlişkin Primler (İskontolar)455.687.025 455.687.025Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)5.301.460.494 4.606.070.638Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.972.061 -2.972.061Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.972.061 -2.972.061Yabancı Para Çevrim Farkları5.304.432.555 4.609.042.699Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)132.379.675 -68.365.331Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)132.379.675 -68.365.331Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20.459.941 20.459.941Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları270.265.658 2.235.362.715Net Dönem Karı veya Zararı-1.595.692.698 -1.965.097.057TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.686.859.802 5.386.417.638TOPLAM KAYNAKLAR37.484.922.279 29.070.672.791Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 2.634.454.661 2.029.616.662 1.544.523.040 151.299.768Satışların Maliyeti15 -3.587.015.286 -2.644.116.314 -1.927.068.675 -684.839.765TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-952.560.625 -614.499.652 -382.545.635 -533.539.997BRÜT KAR (ZARAR)-952.560.625 -614.499.652 -382.545.635 -533.539.997Genel Yönetim Giderleri16 -146.676.987 -116.302.329 -82.746.069 -50.215.523Pazarlama Giderleri16 -85.427.857 -87.678.507 -49.078.855 -16.479.607Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 7.773.208 210.052.516 11.548.724 58.710.989Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -12.498.627 -415.729.482 -1.984.539 -295.578.491ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.189.390.888 -1.024.157.454 -504.806.374 -837.102.629Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 366.581 151.441 85.564 509Yatırım Faaliyetlerinden Giderler18 -13.809.385 0 -14.167.257 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 6.057.762 8.322.246 4.371.447 3.725.192FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.196.775.930 -1.015.683.767 -514.516.620 -833.376.928Finansman Gelirleri19 55.543.601 44.685.953 33.554.806 18.385.431Finansman Giderleri19 -532.621.190 -392.744.135 -225.711.754 -54.954.823SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.673.853.519 -1.363.741.949 -706.673.568 -869.946.320Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri78.160.821 35.145.814 44.220.200 -57.144.783Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 78.160.821 35.145.814 44.220.200 -57.144.783SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.595.692.698 -1.328.596.135 -662.453.368 -927.091.103DÖNEM KARI (ZARARI)-1.595.692.698 -1.328.596.135 -662.453.368 -927.091.103Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-1.595.692.698 -1.328.596.135 -662.453.368 -927.091.103Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)20 -15,59821377 -12,98729169 -6,47561354 -9,06250008Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar695.389.856 893.477.915 282.797.994 385.055.012Yabancı Para Çevrim Farkları695.389.856 893.477.915 282.797.994 385.055.012Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar200.745.006 -176.090.625 74.984.645 327.363.145Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)261.962.900 -225.757.208 104.762.443 419.696.344Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)261.962.900 -225.757.208 104.762.443 419.696.344Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-61.217.894 49.666.583 -29.777.798 -92.333.199Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-61.217.894 49.666.583 -29.777.798 -92.333.199DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)896.134.862 717.387.290 357.782.639 712.418.157TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-699.557.836 -611.208.845 -304.670.729 -214.672.946Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-699.557.836 -611.208.845 -304.670.729 -214.672.946http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958874BIST