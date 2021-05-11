***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
11.05.2021 11:42
***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
31.03.2021
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Finansal Tablo Şablonu - Para Birimi
Değişikliğin Nedeni
Yuvarlama derecesi düzeltmesi
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Bulunmamaktadır.
Açıklamalar
Finansal tablo şablonunda kullanılan sunum para birimi TL yerine sehven 1.000 TL olarak girilmiş olup sunum para birimi TL olarak düzeltilerek ekiyle birlikte seans kapanışı sonrası tekrar yayımlanacaktır. Ekte yer alan Finansal Raporda herhangi bir değişiklik yoktur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936135
BIST
13:301.452
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -8,97
|Açılış
|: 1.448
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.456
En Düşük
1.442
13:308,2848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0126
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3223
En Düşük
8,2552
13:3010,1008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0624
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,1437
En Düşük
10,0247
13:30490,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,25
|Açılış
|: 490,75
|
|Önceki Kapanış
|: 488,49
|
491,28
En Düşük
486,64
BIST En Aktif Hisseler13:27
|CEMAS
|1,32
|158.344.480
|% 10,00
|
|CANTE
|5,59
|146.018.951
|% 9,82
|
|INVEO
|143,30
|113.422.978
|% 8,56
|
|ISGSY
|17,37
|18.481.620
|% 7,49
|
|FLAP
|2,62
|21.608.406
|% 7,38
|
|VAKFN
|12,60
|101.722.677
|% -9,94
|
|AYCES
|73,00
|235.143
|% -8,64
|
|DIRIT
|5,41
|60.980
|% -6,72
|
|JANTS
|72,20
|173.789.652
|% -6,11
|
|KSTUR
|305,00
|242.224
|% -5,89
|
|KRDMD
|8,79
|790.743.431
|% 0,92
|
|KOZAL
|129,40
|673.700.080
|% 0,70
|
|THYAO
|13,37
|665.356.497
|% 0,00
|
|PETKM
|6,70
|608.621.029
|% 1,36
|
|GARAN
|7,71
|491.607.058
|% -1,53
|
|CEMAS
|1,32
|158.344.480
|% 10,00
|
|PETKM
|6,70
|608.621.029
|% 1,36
|
|KRDMD
|8,79
|790.743.431
|% 0,92
|
|EKGYO
|1,89
|158.549.725
|% -1,56
|
|YKBNK
|2,13
|148.908.822
|% -0,93
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2839
|8,2877
|% 0,19
|
|Euro
|10,0930
|10,1056
|% 0,67
|
|Sterlin
|11,6888
|11,7474
|% 0,35
|
|Frank
|9,1516
|9,2068
|% 0,08
|
|Riyal
|2,2037
|2,2147
|% 0,16
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|4,84
|
|Altın Gr.
|490
|490
|1,95
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,45
|27,48
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,06
|
|B. Petrol
|67,85
|67,85
|-0,47
|