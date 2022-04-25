***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Takvim









***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Takvim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal TakvimBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamaŞirketimizin 2022 yılı 1. çeyrek finansal sonuçlarının 10 Mayıs 2022, 2. çeyrek finansal sonuçlarının 15 Ağustos 2022, 3. çeyrek finansal sonuçlarının 9 Kasım 2022 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanması planlanmaktadır.Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan TarihiFinansal Tablo Dönemler1. Çeyrek01/01/2022 31/03/2022 10/05/20222. Çeyrek01/01/2022 30/06/2022 15/08/20223. Çeyrek01/01/2022 30/09/2022 09/11/2022Yıllık- - -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023594BIST