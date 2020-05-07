***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
07.05.2020 23:19
***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 07.04.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 06.03.2020
Genel Kurul Tarihi 07.04.2020
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.04.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe PENDİK
Adres Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. AEROPARK Yenişehir Mah. Osmanlı Bulvarı No: 11/A Kurtköy 34912 Pendik-İstanbul / Türkiye
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2 - Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan üyenin yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca yapılan yeni üye seçiminin Genel Kurul onayına sunulması
3 - 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri
5 - 2019 yılı faaliyet kârının kullanım şekli hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
8 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamında Şirketle işlem yapma ve Şirketle rekabet etme konularında izin verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması
9 - Bağımsız Denetçinin seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması
10 - 2019 yılında Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2020 yılında Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi
11 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca 2019 yılında 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
12 - 2019 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
13 - Dilek ve görüşler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 PGSUS 07.04.2020 Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti ve Gündem.pdf - İlan Metni
EK: 2 PGSUS 07.04.2020 Annual General Assembly Meeting Invitation and Agenda.pdf - İlan Metni
EK: 3 PGSUS 07.04.2020 Genel Kurul Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 PGSUS 07.04.2020 General Assembly Proxy Form.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 PGSUS GK İÇ YÖNERGE.pdf - İç Yönerge
EK: 6 PGSUS GA BYLAWS.pdf - İç Yönerge
EK: 7 PGSUS 07.04.2020 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 8 PGSUS 07.04.2020 General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1. Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan Saad H. HAMMAD'ın yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Agah UĞUR'un atanması oyçokluğuyla onaylanmıştır.
2. 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Finansal Tablolar katılan pay sahiplerince oyçokluğuyla onaylanmıştır.
3. Yönetim Kurulu üyeleri 2019 yılı faaliyetlerinden ötürü katılan pay sahiplerince oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.
4. 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin net dağıtılabilir dönem kârının tamamının olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasına oyçokluğuyla karar verilmiştir.
5. Ali İsmail SABANCI, Hüseyin Çağatay ÖZDOĞRU, Sertaç HAYBAT, Michael Glyn POWELL, Mehmet Cem KOZLU, Agah UĞUR, Hatice Zeynep Bodur OKYAY ve Stephen Mark GRIFFITHS'in 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısına kadar 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine katılan pay sahiplerince oyçokluğuyla karar verilmiştir.
6. İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı ve Komite görevlerine ilişkin hak edişler oyçokluğuyla tespit edilmiştir.
7. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu Md. 395 ve 396 kapsamına giren işlemler için katılan pay sahiplerinin oyçokluğuyla izin verilmiştir.
8. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst & Young Global Limited üyesi şirket) 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak katılan pay sahiplerinin oyçokluğuyla bağımsız denetçi olarak seçilmiştir.
9. 2020 yılında Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit katılan pay sahiplerinin oyçokluğuyla 15.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
10. Gündemde yer alan bilgilendirme maddeleri ile ilgili olarak pay sahiplerine gerekli bilgilendirme yapılmıştır.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 16.04.2020
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Pegasus 07.04.2020 GK Toplantı Tutanağı R.pdf - Tutanak
EK: 2 Pegasus 07.04.2020 GA Meeting Minutes R.pdf - Tutanak
EK: 3 Pegasus 07.04.2020 GK Hazır Bulunanlar Listesi R.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 4 Pegasus 07.04.2020 GA List of Attendees R.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 5 2020 GK TTSG.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 7 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirilmiş olup toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte yer almaktadır. Toplantı sonuçları İstanbul Ticaret Siciline 16.04.2020 tarihinde tescil edilmiş ve tescil bildirimi 20.04.2020 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843510
BIST