***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 07.04.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 06.03.2020Genel Kurul Tarihi 07.04.2020Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.04.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe PENDİKAdres Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. AEROPARK Yenişehir Mah. Osmanlı Bulvarı No: 11/A Kurtköy 34912 Pendik-İstanbul / TürkiyeGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması2 - Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan üyenin yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca yapılan yeni üye seçiminin Genel Kurul onayına sunulması3 - 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri5 - 2019 yılı faaliyet kârının kullanım şekli hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması6 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi8 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamında Şirketle işlem yapma ve Şirketle rekabet etme konularında izin verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması9 - Bağımsız Denetçinin seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması10 - 2019 yılında Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2020 yılında Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi11 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca 2019 yılında 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi12 - 2019 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi13 - Dilek ve görüşler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 PGSUS 07.04.2020 Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti ve Gündem.pdf - İlan MetniEK: 2 PGSUS 07.04.2020 Annual General Assembly Meeting Invitation and Agenda.pdf - İlan MetniEK: 3 PGSUS 07.04.2020 Genel Kurul Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 PGSUS 07.04.2020 General Assembly Proxy Form.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5 PGSUS GK İÇ YÖNERGE.pdf - İç YönergeEK: 6 PGSUS GA BYLAWS.pdf - İç YönergeEK: 7 PGSUS 07.04.2020 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 8 PGSUS 07.04.2020 General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1. Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan Saad H. HAMMAD'ın yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Agah UĞUR'un atanması oyçokluğuyla onaylanmıştır.2. 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Finansal Tablolar katılan pay sahiplerince oyçokluğuyla onaylanmıştır.3. Yönetim Kurulu üyeleri 2019 yılı faaliyetlerinden ötürü katılan pay sahiplerince oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.4. 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin net dağıtılabilir dönem kârının tamamının olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasına oyçokluğuyla karar verilmiştir.5. Ali İsmail SABANCI, Hüseyin Çağatay ÖZDOĞRU, Sertaç HAYBAT, Michael Glyn POWELL, Mehmet Cem KOZLU, Agah UĞUR, Hatice Zeynep Bodur OKYAY ve Stephen Mark GRIFFITHS'in 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısına kadar 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine katılan pay sahiplerince oyçokluğuyla karar verilmiştir.6. İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı ve Komite görevlerine ilişkin hak edişler oyçokluğuyla tespit edilmiştir.7. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu Md. 395 ve 396 kapsamına giren işlemler için katılan pay sahiplerinin oyçokluğuyla izin verilmiştir.8. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst & Young Global Limited üyesi şirket) 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak katılan pay sahiplerinin oyçokluğuyla bağımsız denetçi olarak seçilmiştir.9. 2020 yılında Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit katılan pay sahiplerinin oyçokluğuyla 15.000.000 TL olarak belirlenmiştir.10. Gündemde yer alan bilgilendirme maddeleri ile ilgili olarak pay sahiplerine gerekli bilgilendirme yapılmıştır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 16.04.2020Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Pegasus 07.04.2020 GK Toplantı Tutanağı R.pdf - TutanakEK: 2 Pegasus 07.04.2020 GA Meeting Minutes R.pdf - TutanakEK: 3 Pegasus 07.04.2020 GK Hazır Bulunanlar Listesi R.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 4 Pegasus 07.04.2020 GA List of Attendees R.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 5 2020 GK TTSG.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 7 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirilmiş olup toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte yer almaktadır. Toplantı sonuçları İstanbul Ticaret Siciline 16.04.2020 tarihinde tescil edilmiş ve tescil bildirimi 20.04.2020 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843510BIST