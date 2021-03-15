***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.03.2021 20:18
***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 15.03.2021
Genel Kurul Tarihi 15.04.2021
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.04.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe PENDİK
Adres Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. AEROPARK Yenişehir Mah. Osmanlı Bulvarı No: 11/A Kurtköy 34912 Pendik-İstanbul / Türkiye
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2 - Şirket Genel Kurul İç Yönergesindeki değişiklik hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
3 - 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri
5 - 2020 yılı faaliyet kârının kullanım şekli hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
8 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamında Şirketle işlem yapma ve Şirketle rekabet etme konularında izin verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması
9 - Bağımsız Denetçinin seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması
10 - 2020 yılında Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2021 yılında Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi
11 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca 2020 yılında 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
12 - 2020 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
13 - Dilek ve görüşler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 PGSUS 15.04.2021 Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti ve Gündem.pdf - İlan Metni
EK: 2 PGSUS 15.04.2021 Annual General Assembly Meeting Invitation and Agenda.pdf - İlan Metni
EK: 3 PGSUS 15.04.2021 Genel Kurul Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 PGSUS 15.04.2021 General Assembly Proxy Form.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 PGSUS GK İÇ YÖNERGE.pdf - İç Yönerge
EK: 6 PGSUS GA BYLAWS.pdf - İç Yönerge
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilecektir. 2020 yılına ilişkin Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporu 04.03.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmiştir. Toplantı daveti, vekaletname örneği ve Genel Kurul İç Yönerge metni ekte yer almakta olup toplantıya ilişkin diğer belgeler yasal süresi içerisinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918295
BIST