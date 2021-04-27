***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
27.04.2021 22:54
***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 15.04.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 15.03.2021
Genel Kurul Tarihi 15.04.2021
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.04.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe PENDİK
Adres Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. AEROPARK Yenişehir Mah. Osmanlı Bulvarı No: 11/A Kurtköy 34912 Pendik-İstanbul / Türkiye
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2 - Şirket Genel Kurul İç Yönergesindeki değişiklik hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
3 - 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri
5 - 2020 yılı faaliyet kârının kullanım şekli hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
8 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamında Şirketle işlem yapma ve Şirketle rekabet etme konularında izin verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması
9 - Bağımsız Denetçinin seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması
10 - 2020 yılında Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2021 yılında Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi
11 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca 2020 yılında 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
12 - 2020 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
13 - Dilek ve görüşler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 PGSUS 15.04.2021 Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti ve Gündem.pdf - İlan Metni
EK: 2 PGSUS 15.04.2021 Annual General Assembly Meeting Invitation and Agenda.pdf - İlan Metni
EK: 3 PGSUS 15.04.2021 Genel Kurul Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 PGSUS 15.04.2021 General Assembly Proxy Form.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 PGSUS GK İÇ YÖNERGE.pdf - İç Yönerge
EK: 6 PGSUS GA BYLAWS.pdf - İç Yönerge
EK: 7 15.04.2021 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 8 15.04.2021 General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1. Toplantı tutanağı ekinde yer alan yeni Pegasus Genel Kurul Çalışa Usulleri Hakkındaki İç Yönerge metni katılan pay sahiplerinin oybirliğiyle kabul edilmiştir.
2. 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Finansal Tablolar katılan pay sahiplerinin oybirliğiyle onaylanmıştır.
3. Yönetim Kurulu üyeleri 2020 yılı faaliyetlerinden ötürü katılan pay sahiplerinin oybirliğiyle ile ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.
4. 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin dönem karının oluşmadığı tespit edilerek, dönem zararının geçmiş yıllar zarar hesabına aktarılmasına katılan pay sahiplerinin oybirliğiyle karar verilmiştir.
5. Ali İsmail SABANCI, Hüseyin Çağatay ÖZDOĞRU, Sertaç HAYBAT, Michael Glyn POWELL, Mehmet Cem KOZLU, Agah UĞUR, Hatice Zeynep Bodur OKYAY ve Stephen Mark GRIFFITHS'in 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısına kadar 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine katılan pay sahiplerince oyçokluğuyla karar verilmiştir.
6. İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı ve Komite görevlerine ilişkin hak edişler oyçokluğuyla tespit edilmiştir.
7. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu Md. 395 ve 396 kapsamına giren işlemler için katılan pay sahiplerinin oyçokluğuyla izin verilmiştir.
8. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst & Young Global Limited üyesi şirket) 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak katılan pay sahiplerinin oyçokluğuyla bağımsız denetçi olarak seçilmiştir.
9. 2021 yılında Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit katılan pay sahiplerinin oybirliğiyle 5.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
10. Gündemde yer alan bilgilendirme maddeleri ile ilgili olarak pay sahiplerine gerekli bilgilendirme yapılmıştır.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 20.04.2021
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 PGSUS 15.04.2021 GK Toplantı Tutanağı R.pdf - Tutanak
EK: 2 PGSUS 15.04.2021 GA Meeting Minutes R.pdf - Tutanak
EK: 3 PGSUS 15.04.2021 GK Hazır Bulunanlar Listesi R.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 4 PGSUS 07.04.2020 GA List of Attendees R.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 5 15 Nisan 2021 GK TTSG.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilmiş olup toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte yer almaktadır.
Toplantı sonuçları İstanbul Ticaret Siciline 20 Nisan 2021 tarihinde tescil edilmiş ve tescil bildirimi aynı tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931521
BIST