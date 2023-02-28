***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
28.02.2023 18:38
***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2022 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 28.02.2023
Genel Kurul Tarihi 30.03.2023
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe PENDİK
Adres Aeropark, Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı No: 11/A Kurtköy 34912 Pendik İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2 - Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan üyenin yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca yapılan yeni üye seçiminin Genel Kurul onayına sunulması
3 - 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri
5 - 2022 yılı faaliyet kârının kullanım şekli hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
6 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla Şirket Ana Sözleşmesinin 6'ncı maddesinin Yönetim Kurulu teklifi doğrultusunda tadilinin görüşülmesi ve onaylanması
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
9 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamında Şirketle işlem yapma ve Şirketle rekabet etme konularında izin verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması
10 - Bağımsız Denetçinin seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması
11 - Pegasus Hava Yolları Bağış ve Yardım Politikasında Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen değişikliklerin görüşülmesi ve onaylanması
12 - 2022 yılında Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, 06.02.2023 tarihinde 10 ili etkileyen depremlere yönelik olarak toplumsal dayanışma amaçlı bağışların onaylanması ve 2023 yılında Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi
13 - Yönetim Kurulu kararıyla yürürlüğe giren Pegasus Hava Yolları Bilgilendirme Politikası ve Pegasus Hava Yolları Ücret ve Tazminat Politikası metinlerinde yapılan değişiklikler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
14 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca 2022 yılında 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
15 - 2022 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
16 - Dilek ve görüşler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 PGSUS 30.03.2023 Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti ve Gündem.pdf - İlan Metni
EK: 2 PGSUS 30.03.2023 Annual General Assembly Meeting Invitation and Agenda.pdf - İlan Metni
EK: 3 PGSUS 30.03.2023 Genel Kurul Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 PGSUS 30.03.2023 General Assembly Proxy Form.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 PGSUS GK İÇ YÖNERGE.pdf - İç Yönerge
EK: 6 PGSUS GA BYLAWS.pdf - İç Yönerge
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilecektir. Toplantı daveti, vekaletname örneği ve Genel Kurul İç Yönerge metni ekte yer almakta olup toplantıya ilişkin diğer belgeler yasal süresi içerisinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117780
BIST