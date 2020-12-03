***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
03.12.2020 20:30
***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt İçinde Borçlanma Aracı İhraç Edilmesi Hakkında Karar Alınması ve SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 03.12.2020
İhraç Tavanı Tutarı 2.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 03.12.2020
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 03.12.2020 tarihli kararı ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, diğer ilgili mevzuat ve Şirket Ana Sözleşmesinin 9'uncu maddesi düzenlemeleri çerçevesinde 2.500.000.000.00- TL tutara kadar borçlanma araçlarının (tahvil veya finansman bonosu) yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere bir veya birden fazla tertip halinde ihraç edilmesine ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç belgesinin onaylanması talebiyle başvurulmasına karar verilmiştir. İhraç belgesi onayı için başvurumuz 03.12.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi ve Eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891300
BIST
18:051.331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 5,36
|Açılış
|: 1.328
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.336
En Düşük
1.316
18:057,7728
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -0,0888
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8450
|
7,9177
En Düşük
7,7512
18:059,4415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0755
|Açılış
|: 9,4700
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|Önceki Kapanış
|: 9,4500
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9,6078
En Düşük
9,4272
18:05458,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -3,64
|Açılış
|: 458,46
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|Önceki Kapanış
|: 462,10
|
468,84
En Düşük
455,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|INVEO
|34,98
|27.871.601
|% 10,00
|
|INFO
|5,50
|18.477.204
|% 10,00
|
|UFUK
|16,28
|937.581
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,07
|344.552.297
|% 9,98
|
|SILVR
|5,18
|90.918.556
|% 9,98
|
|ARTI
|6,58
|1.207.235
|% -9,99
|
|SAFKR
|16,68
|138.043.591
|% -9,54
|
|KLMSN
|20,14
|30.950.775
|% -8,37
|
|RODRG
|14,00
|7.274.289
|% -8,08
|
|TSKB
|2,06
|2.540.984.877
|% -8,04
|
|GARAN
|9,20
|2.857.017.223
|% -0,22
|
|TSKB
|2,06
|2.540.984.877
|% -8,04
|
|DOHOL
|2,65
|2.421.657.913
|% 1,15
|
|PETKM
|4,26
|1.979.911.552
|% 0,71
|
|THYAO
|12,19
|1.345.899.367
|% -0,49
|
|TSKB
|2,06
|2.540.984.877
|% -8,04
|
|DOHOL
|2,65
|2.421.657.913
|% 1,15
|
|EKGYO
|2,17
|1.046.223.813
|% 0,00
|
|PETKM
|4,26
|1.979.911.552
|% 0,71
|
|GARAN
|9,20
|2.857.017.223
|% -0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7671
|7,7728
|% -1,13
|
|Euro
|9,4320
|9,4415
|% -0,79
|
|Sterlin
|10,4112
|10,4634
|% -0,62
|
|Frank
|8,6681
|8,7203
|% -0,84
|
|Riyal
|2,0641
|2,0745
|% -1,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|7,51
|
|Altın Gr.
|459
|459
|-3,34
|
|Cumhuriyet
|3.064
|3.110
|25,00
|
|Tam
|3.048
|3.125
|20,64
|
|Yarım
|1.473
|1.512
|9,98
|
|Çeyrek
|739
|756
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,95
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,08
|
|B. Petrol
|48,84
|48,84
|0,59
|