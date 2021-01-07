***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
07.01.2021 08:50
***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt İçinde Borçlanma Aracı İhraç Belgesi için SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 03.12.2020
İhraç Tavanı Tutarı 2.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 03.12.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 31.12.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 31.12.2021
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 03.12.2020 tarihli kararı ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, diğer ilgili mevzuat ve Şirket Ana Sözleşmesinin 9'uncu maddesi düzenlemeleri çerçevesinde 2.500.000.000.00- TL tutara kadar borçlanma araçlarının (tahvil veya finansman bonosu) yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere bir veya birden fazla tertip halinde ihraç edilmesine ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç belgesinin onaylanması talebiyle başvurulmasına karar verilmiştir. 31.12.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Eki, Başvuru Formu ile birlikte ekte yer almaktadır. Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu 17.12.2020.pdf
EK: 2 SPK Onaylı İhraç Belgesi ve Eki 31.12.2020.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897581
BIST
12:151.518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 12,23
|Açılış
|: 1.512
|
|Önceki Kapanış
|: 1.505
|
1.519
En Düşük
1.506
12:157,2570
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0489
|Açılış
|: 7,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3135
En Düşük
7,2459
12:158,9265
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0821
|Açılış
|: 8,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0316
En Düşük
8,9172
12:15448,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -2,59
|Açılış
|: 448,25
|
|Önceki Kapanış
|: 450,84
|
452,13
En Düşük
447,61
BIST En Aktif Hisseler12:15
|TGSAS
|18,59
|10.664.771
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,03
|422.314
|% 10,00
|
|JANTS
|485,40
|117.169.091
|% 9,99
|
|BRYAT
|520,80
|10.628.486
|% 9,99
|
|SUMAS
|74,90
|672.752
|% 9,99
|
|OLMIP
|8,75
|1.306.104
|% -9,98
|
|NIBAS
|45,00
|14.020.059
|% -9,09
|
|INTEM
|31,00
|859.041
|% -6,91
|
|TATGD
|11,64
|84.349.114
|% -5,60
|
|BANVT
|45,22
|1.911.240
|% -5,28
|
|EKGYO
|2,56
|2.310.144.921
|% 8,02
|
|ASELS
|19,13
|712.275.334
|% 2,35
|
|GARAN
|10,49
|660.338.973
|% 0,77
|
|TKFEN
|18,49
|488.332.515
|% 4,05
|
|AKBNK
|7,53
|462.046.966
|% 2,31
|
|EKGYO
|2,56
|2.310.144.921
|% 8,02
|
|IHLGM
|1,43
|355.596.146
|% 9,16
|
|SKBNK
|1,58
|353.906.283
|% 0,64
|
|YKBNK
|3,22
|352.343.080
|% 1,90
|
|DOHOL
|3,32
|289.940.380
|% 2,47
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2515
|7,2570
|% -0,67
|
|Euro
|8,9164
|8,9265
|% -0,91
|
|Sterlin
|9,8537
|9,9031
|% -0,62
|
|Frank
|8,2042
|8,2536
|% -0,95
|
|Riyal
|1,9302
|1,9398
|% -0,61
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|3,52
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-2,23
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|-52,00
|
|Tam
|2.965
|3.040
|-53,41
|
|Yarım
|1.433
|1.470
|-25,84
|
|Çeyrek
|719
|735
|-12,91
|
|Gümüş.Ons
|27,20
|27,24
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|-0,06
|
|B. Petrol
|54,62
|54,62
|0,32
|
Seans Raporu
12:15
daha fazla
-
12:28BAGFS
Yüzde 5.76 oranında artışla 22.02 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 087, 612 adet işlem
-
12:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 59 artarak (% 0.82 ) 1, 671
-
12:27
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EKGYO, ASELS, TRKCM
-
12:27XU100
Endeks 1, 518 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 81 üstünde . İşlem hacmi 14, 252.00 milyon TL de
-
12:27YGYO
Yüzde 9.64 oranında artışla 1.82 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 922, 212 adet işlem