***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
07.04.2020 14:09
***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 dönem kârının kullanımına ilişkin Genel Kurul kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 13.03.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 07.04.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni -
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
PGSUS, TREPEGS00016 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
PGSUS, TREPEGS00016 0 0
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 13.03.2020 tarih ve 680 sayılı kararı ekinde yer alan ve ekte pay sahiplerimizin incelemesine sunulan kâr dağıtım tablosuna göre 2019 yılında Türkiye Finansal Raporlama Standartları hükümlerine göre düzenlenen finansal tablolar ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlar dikkate alınarak, Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 21'inci maddesi ve Şirketimiz Kâr Dağıtım Politikası hükümleri çerçevesinde 2019 yılına ilişkin dağıtılabilir net dönem kârının tamamının Şirketimizin büyüme stratejisi doğrultusunda likiditenin güçlendirilmesi, faaliyetlerin genişletilmesi ve bu şekilde pay sahiplerine uzun vadede değer sağlanması amacıyla olağanüstü yedekler hesabına aktarılması pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.
07.04.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin net dağıtılabilir dönem kârının tamamının olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasına oyçokluğuyla karar verilmiştir.
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 102.299.707
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 18.542.287
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Kâr Dağıtımında İmtiyaz Yoktur
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 1.394.264.730 1.095.985.787
4. Vergiler ( - ) 59.696.815 60.501.014
5. Net Dönem Kârı 1.334.567.915 1.035.484.773
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 1.917.654 1.917.654
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.332.650.261 1.033.567.119
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 1.332.650.261 1.033.567.119
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 515.687 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.333.165.948 1.033.567.119
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 1.332.650.261 1.033.567.119
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
07.04.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin net dağıtılabilir dönem kârının tamamının olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasına oyçokluğuyla karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835733
BIST