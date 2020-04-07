***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 dönem kârının kullanımına ilişkin Genel Kurul kararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 13.03.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 07.04.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni -Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)PGSUS, TREPEGS00016 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)PGSUS, TREPEGS00016 0 0Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 13.03.2020 tarih ve 680 sayılı kararı ekinde yer alan ve ekte pay sahiplerimizin incelemesine sunulan kâr dağıtım tablosuna göre 2019 yılında Türkiye Finansal Raporlama Standartları hükümlerine göre düzenlenen finansal tablolar ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlar dikkate alınarak, Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 21'inci maddesi ve Şirketimiz Kâr Dağıtım Politikası hükümleri çerçevesinde 2019 yılına ilişkin dağıtılabilir net dönem kârının tamamının Şirketimizin büyüme stratejisi doğrultusunda likiditenin güçlendirilmesi, faaliyetlerin genişletilmesi ve bu şekilde pay sahiplerine uzun vadede değer sağlanması amacıyla olağanüstü yedekler hesabına aktarılması pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.07.04.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin net dağıtılabilir dönem kârının tamamının olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasına oyçokluğuyla karar verilmiştir.KAR PAYI DAĞITIM TABLOSUPEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 102.299.7072. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 18.542.287Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Kâr Dağıtımında İmtiyaz Yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 1.394.264.730 1.095.985.7874. Vergiler ( - ) 59.696.815 60.501.0145. Net Dönem Kârı 1.334.567.915 1.035.484.7736. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 1.917.654 1.917.6548. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.332.650.261 1.033.567.119Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 1.332.650.261 1.033.567.1199. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 515.687 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.333.165.948 1.033.567.11911. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 1.332.650.261 1.033.567.11920. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları07.04.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin net dağıtılabilir dönem kârının tamamının olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasına oyçokluğuyla karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835733BIST