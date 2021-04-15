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***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

15.04.2021 13:03



***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı Dönem Zararının Kullanımına İlişkin Genel Kurul Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 15.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 15.04.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
PGSUS, TREPEGS00016 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
PGSUS, TREPEGS00016 0 0

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 15 Mart 2021 tarihli kararı ekinde yer alan ve aşağıda pay sahiplerimizin incelemesine sunulan kâr dağıtım tablosuna göre Şirketimizin 2020 yılını net dönem zararı ile kapatmış olması nedeniyle dağıtılabilir kârın oluşmadığı tespit edilmiştir.
15.04.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin net dönem zararının geçmiş yıllar zarar hesabına aktarılmasına katılan pay sahiplerinin oybirliğiyle karar verilmiştir.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 102.299.707
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 20.459.941,4
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Kar Dağıtımında İmtiyaz Yoktur

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı -2.024.844.603 -3.247.388.279,17
4. Vergiler ( - ) 59.747.546 0
5. Net Dönem Kârı -1.965.097.057 0
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı -1.965.097.057 -3.247.388.279,17
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı -1.965.097.057 -3.247.388.279,17
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 4.360 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı -1.965.092.697 -3.247.388.279,17
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 0 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Yönetim Kurulumuzun 15 Mart 2021 tarihli kararı ekinde yer alan ve yukarıda pay sahiplerimizin incelemesine sunulan kâr dağıtım tablosuna göre Şirketimizin 2020 yılını net dönem zararı ile kapatmış olması nedeniyle dağıtılabilir kârın oluşmadığı tespit edilmiştir.
15.04.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin net dönem zararının geçmiş yıllar zarar hesabına aktarılmasına katılan pay sahiplerinin oybirliğiyle karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928408


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