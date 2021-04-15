***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Dönem Zararının Kullanımına İlişkin Genel Kurul KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 15.03.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 15.04.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)PGSUS, TREPEGS00016 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)PGSUS, TREPEGS00016 0 0Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 15 Mart 2021 tarihli kararı ekinde yer alan ve aşağıda pay sahiplerimizin incelemesine sunulan kâr dağıtım tablosuna göre Şirketimizin 2020 yılını net dönem zararı ile kapatmış olması nedeniyle dağıtılabilir kârın oluşmadığı tespit edilmiştir.15.04.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin net dönem zararının geçmiş yıllar zarar hesabına aktarılmasına katılan pay sahiplerinin oybirliğiyle karar verilmiştir.KAR PAYI DAĞITIM TABLOSUPEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 102.299.7072. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 20.459.941,4Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Kar Dağıtımında İmtiyaz Yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı -2.024.844.603 -3.247.388.279,174. Vergiler ( - ) 59.747.546 05. Net Dönem Kârı -1.965.097.057 06. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı -1.965.097.057 -3.247.388.279,17Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı -1.965.097.057 -3.247.388.279,179. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 4.360 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı -1.965.092.697 -3.247.388.279,1711. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 0 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıYönetim Kurulumuzun 15 Mart 2021 tarihli kararı ekinde yer alan ve yukarıda pay sahiplerimizin incelemesine sunulan kâr dağıtım tablosuna göre Şirketimizin 2020 yılını net dönem zararı ile kapatmış olması nedeniyle dağıtılabilir kârın oluşmadığı tespit edilmiştir.15.04.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin net dönem zararının geçmiş yıllar zarar hesabına aktarılmasına katılan pay sahiplerinin oybirliğiyle karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928408BIST