***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen 23.12.2020 tarihli Kredi Derecelendirme Raporu kapsamında Şirketimizin uzun vadeli kredi notu BBB, görünüm durağan, kısa vadeli kredi notu A-3 olarak belirlenmiştir. Kredi derecelendirmesine ilişkin bilgi yatırımcı ilişkileri internet sitemizde açıklanacaktır. Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894590BIST