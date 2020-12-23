***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
23.12.2020 18:50
***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen 23.12.2020 tarihli Kredi Derecelendirme Raporu kapsamında Şirketimizin uzun vadeli kredi notu BBB, görünüm durağan, kısa vadeli kredi notu A-3 olarak belirlenmiştir. Kredi derecelendirmesine ilişkin bilgi yatırımcı ilişkileri internet sitemizde açıklanacaktır. Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894590
BIST
18:051.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 12,69
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.405
|
1.421
En Düşük
1.409
18:057,6378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0215
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6400
|
7,6763
En Düşük
7,6196
18:059,3195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0074
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3300
|
9,3647
En Düşük
9,2926
18:05460,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,03
|Açılış
|: 460,00
|
|Önceki Kapanış
|: 457,97
|
461,20
En Düşük
456,25
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRYAT
|612,80
|118.806.129
|% 10,00
|
|ALCAR
|374,10
|336.970.463
|% 10,00
|
|CLEBI
|157,30
|201.938.711
|% 10,00
|
|HATEK
|15,29
|37.324.206
|% 10,00
|
|POLTK
|368,50
|2.117.393
|% 10,00
|
|SNPAM
|21,96
|2.126.707
|% -10,00
|
|PAMEL
|16,93
|991.522
|% -9,99
|
|CASA
|100,50
|2.372.705
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,72
|1.166.727
|% -9,92
|
|HLGYO
|3,73
|236.330.529
|% -9,90
|
|SKBNK
|1,58
|1.685.399.836
|% 9,72
|
|GARAN
|9,96
|1.598.583.386
|% -0,80
|
|PETKM
|5,05
|1.477.814.275
|% 3,48
|
|TSKB
|1,90
|1.198.276.931
|% 2,70
|
|THYAO
|12,46
|900.023.773
|% 0,32
|
|SKBNK
|1,58
|1.685.399.836
|% 9,72
|
|TSKB
|1,90
|1.198.276.931
|% 2,70
|
|EKGYO
|2,18
|756.584.097
|% 0,93
|
|PETKM
|5,05
|1.477.814.275
|% 3,48
|
|YKBNK
|3,05
|580.073.919
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6334
|7,6378
|% -0,28
|
|Euro
|9,3094
|9,3195
|% 0,08
|
|Sterlin
|10,2703
|10,3218
|% 0,69
|
|Frank
|8,5601
|8,6116
|% -0,12
|
|Riyal
|2,0283
|2,0384
|% -0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|12,63
|
|Altın Gr.
|460
|460
|2,12
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|-14,00
|
|Tam
|3.028
|3.105
|-16,14
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|-7,81
|
|Çeyrek
|734
|751
|-3,90
|
|Gümüş.Ons
|25,69
|25,72
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,11
|
|B. Petrol
|51,27
|51,27
|1,19
|
Seans Raporu
18:05
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17:57TSGYO
Yüzde 5.02 oranında artışla 5.65 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 830, 415 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 1, 420 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 06 üstünde . İşlem hacmi 25, 940.00 milyon TL de
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17:56SANKO
Yüzde 5.56 oranında artışla 10.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 165, 099 adet işlem
-
17:55AKMGY
Yüzde 4.28 oranında artışla 68.25 lira fiyatla işlem gören hissede 113, 508 adet işlem
-
17:53EMKEL
Yüzde 9.74 oranında artışla 5.97 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 030, 732 adet işlem