***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
31.08.2021 23:38
***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 27.05.2021 tarih ve 9590 sayılı Kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu kredi derecelendirme mevzuatı kapsamında Şirketimiz adına kredi derecelendirilme notu alınması amacıyla Şirketimiz ile JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. arasında bir yıl süreyle geçerli kredi derecelendirme sözleşmesi imzalanmıştır. Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961102
BIST
12:191.477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,72
|Açılış
|: 1.476
|
|Önceki Kapanış
|: 1.472
|
1.479
En Düşük
1.473
12:198,3074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0019
|Açılış
|: 8,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3280
|
8,3338
En Düşük
8,2849
12:199,8194
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0065
|Açılış
|: 9,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8200
|
9,8490
En Düşük
9,7799
12:19483,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,68
|Açılış
|: 483,76
|
|Önceki Kapanış
|: 484,44
|
486,68
En Düşük
482,41
BIST En Aktif Hisseler12:19
|ALARK
|9,02
|23.672.005
|% 1,35
|
|AEFES
|22,18
|11.702.735
|% 1,09
|
|ATSYH
|4,10
|26.076
|% 0,99
|
|AKGRT
|7,67
|4.257.850
|% 0,92
|
|ASUZU
|16,14
|1.616.439
|% 0,88
|
|AGYO
|3,51
|9.679.111
|% -5,14
|
|ALMAD
|1,73
|63.470
|% -3,35
|
|TACTR
|23,00
|20.838
|% -3,20
|
|OZGYO
|1,64
|8.738.525
|% -2,96
|
|EUKYO
|5,59
|1.344.258
|% -2,78
|
|THYAO
|12,90
|677.352.790
|% 1,74
|
|SASA
|28,12
|444.286.477
|% 2,33
|
|GARAN
|9,87
|381.959.922
|% -0,10
|
|PETKM
|6,28
|203.474.472
|% 1,29
|
|YKBNK
|2,65
|200.832.153
|% 0,38
|
|YKBNK
|2,65
|200.832.153
|% 0,38
|
|THYAO
|12,90
|677.352.790
|% 1,74
|
|GARAN
|9,87
|381.959.922
|% -0,10
|
|EKGYO
|1,84
|68.643.788
|% 0,00
|
|TSKB
|1,33
|46.435.255
|% 0,76
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3030
|8,3074
|% 0,02
|
|Euro
|9,8139
|9,8194
|% -0,07
|
|Sterlin
|11,3836
|11,4407
|% -0,08
|
|Frank
|9,0136
|9,0679
|% -0,29
|
|Riyal
|2,2072
|2,2183
|% -0,04
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-2,68
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-1,02
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.267
|-19,00
|
|Tam
|3.187
|3.268
|-9,84
|
|Yarım
|1.541
|1.581
|-4,76
|
|Çeyrek
|773
|790
|-2,37
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,85
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,02
|
|B. Petrol
|71,89
|71,89
|0,25
|