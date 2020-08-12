***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2
12.08.2020 22:30
Governance Committee) Ömer L. ÖMERBAŞ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Agah UĞUR Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Sertaç HAYBAT Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Mustafa TERCAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Emniyet Komitesi Sertaç HAYBAT Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Emniyet Komitesi M. Cem KOZLU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Emniyet Komitesi Mehmet T. NANE Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868488
BIST
18:051.114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,13
|Açılış
|: 1.115
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.119
En Düşük
1.096
18:057,3408
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 0,1362
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2550
|
7,3408
En Düşük
7,1827
18:058,6562
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 0,1735
|Açılış
|: 8,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,6562
En Düşük
8,4425
18:05451,77
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 8,98
|Açılış
|: 451,77
|
|Önceki Kapanış
|: 442,79
|
458,48
En Düşük
433,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FADE
|3,85
|18.249.970
|% 10,00
|
|KENT
|1.892,60
|21.407.826
|% 10,00
|
|DMSAS
|5,62
|44.721.354
|% 9,98
|
|LINK
|29,32
|8.506.056
|% 9,98
|
|QNBFB
|77,70
|108.471.869
|% 9,98
|
|RTALB
|47,70
|148.946.209
|% -10,00
|
|PKENT
|780,50
|2.034.216
|% -10,00
|
|NUGYO
|6,40
|35.467.584
|% -9,99
|
|BURVA
|67,75
|5.817.584
|% -9,97
|
|GLRYH
|16,37
|42.760.139
|% -9,96
|
|THYAO
|11,42
|2.410.406.517
|% -1,64
|
|KRDMD
|3,02
|1.664.443.792
|% 6,34
|
|EKGYO
|2,04
|1.596.874.233
|% -1,45
|
|GARAN
|7,07
|1.564.200.722
|% 0,28
|
|GUSGR
|6,09
|1.106.299.438
|% 4,10
|
|EKGYO
|2,04
|1.596.874.233
|% -1,45
|
|KRDMD
|3,02
|1.664.443.792
|% 6,34
|
|ODAS
|2,53
|660.942.912
|% 6,75
|
|GARAN
|7,07
|1.564.200.722
|% 0,28
|
|SKBNK
|1,51
|304.304.909
|% 3,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3330
|7,3408
|% 1,89
|
|Euro
|8,6386
|8,6562
|% 2,05
|
|Sterlin
|9,5232
|9,5709
|% 1,62
|
|Frank
|8,0067
|8,0549
|% 2,31
|
|Riyal
|1,9494
|1,9592
|% 1,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|10,00
|
|Altın Gr.
|451
|451
|8,36
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.073
|9,00
|
|Tam
|3.017
|3.095
|11,56
|
|Yarım
|1.458
|1.497
|5,60
|
|Çeyrek
|731
|748
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|25,47
|25,52
|0,69
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|0,21
|
|B. Petrol
|45,33
|45,33
|0,83
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58CIMSA
Yüzde 4.92 oranında artışla 11.74 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 418, 647 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 1, 114 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 39 üstünde . İşlem hacmi 21, 912.00 milyon TL de
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17:57ADESE
Yüzde 6.81 oranında artışla 2.04 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 554, 688 adet işlem
-
17:56LINK
Yüzde 9.98 oranında artışla 29.32 lira fiyatla işlem gören hissede 296, 120 adet işlem
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17:55BERA
Yüzde 9.96 oranında artışla 7.95 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 244, 076 adet işlem