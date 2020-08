***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2









Governance Committee) Ömer L. ÖMERBAŞ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Agah UĞUR Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Sertaç HAYBAT Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Mustafa TERCAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Diğer (Other) Emniyet Komitesi Sertaç HAYBAT Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Emniyet Komitesi M. Cem KOZLU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Emniyet Komitesi Mehmet T. NANE Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868488BIST