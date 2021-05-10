***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (Güncelleme)
10.05.2021 20:08
***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (Güncelleme) )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.03.2021
Açıklamalar
Pegasus Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) içerisinde 0.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kararına uygun olarak 2021 yılı birinci çeyreğindeki gelişmeler doğrultusunda güncelleme yapılmıştır. Uyum Durumunda değişiklik bulunmamaktadır. 1.3.2, 1.3.7, 1.3.8, 1.3.10, 1.3.11, 1.4.1, 1.6.3 ve 4.6.5 numaralı ilkeler için açıklamalar 15 Nisan 2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı doğrultusunda güncellenmiştir.
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Uyum Durumu Açıklama
Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI
1.3. GENEL KURUL
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.
X Pegasus, 2021 yılında gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konuların gündemde açık bir şekilde ifade edilmesini sağlamıştır. Bu doğrultuda her bir gündem maddesinde tek bir konu oylamaya sunulmuştur.
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.
X Pegasus Yönetim Kurulu üye adaylarının şirket dışında üstlendikleri görevler 2021 yılında gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin Bilgilendirme Dokümanında açıklanmıştır. Bunun haricinde Genel Kurulda ayrıca bilgi verilmesini gerektiren bir işlem bulunmamaktadır.
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.
X Yönetim Kurulunu temsilen bir üye, Pegasus Genel Müdürü, Finans Genel Müdür Yardımcısı ve Bağımsız Denetçi Temsilcisi 15.04.2021 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısına katılmıştır.
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.
X 15.04.2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde bağış ve yardımlar hakkında ayrı bir gündem maddesi yer almıştır. Bu kapsamda Pegasus tarafından yıl içinde yapılan toplam bağış tutarı ve yapılan bağışların Pegasus Bağış ve Yardım Politikasına uygun olduğu hakkında bilgi verilmiştir. Dönem içerisinde yapılan bağışlar içerisinde Genel Kurul tarafından onaylanan politikaya aykırı veya ilişkili taraf işlemi olarak değerlendirilebilecek herhangi bir işlem olmaması nedeniyle yararlanan kurumlar hakkında detaylı bilgi verilmemiştir. 2021 yılı içerisinde mevcut uygulamada bir değişiklik öngörülmemektedir.
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.
X Pegasus, Genel Kurul toplantılarının söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak gerçekleştirileceği prensibine Ana Sözleşmenin 17/1/e maddesinde ve 07.04.2020 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin toplantı davetinde yer vermiştir.
1.4. OY HAKKI
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.
X Pegasus Ana Sözleşmesi oy hakkına yönelik herhangi bir kısıtlama içermez. 15.04.2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında toplantıya katılım için herhangi bir şekilde pay depo/blokaj uygulanmamış, pay sahiplerinin asaleten ve vekaleten, fiziki ve elektronik ortamda temsili için gerekli olanaklar sağlanmıştır.
1.5. AZLIK HAKLARI
1.6. KAR PAYI HAKKI
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.
X Türkiye Finansal Raporlama Standartları hükümlerine göre düzenlenen finansal tablolar ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlar uyarınca 2020 yılı net dönem zararının geçmiş yıl zararları hesabına aktarılması 2021 yılında gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin Bilgilendirme Dokümanında açıklanmıştır.
1.7. PAYLARIN DEVRİ
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ
2.2. FAALİYET RAPORU
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.
X Pegasus Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeleri yıllık finansal raporlama kapsamında iki grup halinde açıklamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin kişi bazında huzur hakkı ve Komite görevlerine ilişkin hak ediş bilgisi 15.04.2021 tarihli Genel Kurul toplantısında belirlenmiş ve toplantı tutanağı ile kamuya duyurulmuştur. Pegasus, BIST'te işlem gören diğer şirketlerin bu yönde genel bir uygulamasının olmaması ve rekabetçi çıkarları doğrultusunda üst yöneticilere ait maaş bilgisini kişi bazında paylaşmamayı tercih etmekte, bu durumun kurumsal yönetişim uygulamaları açısından olumsuz bir etkisinin olmadığı görüşündedir. Bu nedenle 2021 yılı içerisinde mevcut uygulamada bir değişiklik öngörülmemektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936046
BIST