***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (Güncelleme)









***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (Güncelleme) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim Uyum RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.03.2021AçıklamalarPegasus Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) içerisinde 0.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kararına uygun olarak 2021 yılı birinci çeyreğindeki gelişmeler doğrultusunda güncelleme yapılmıştır. Uyum Durumunda değişiklik bulunmamaktadır. 1.3.2, 1.3.7, 1.3.8, 1.3.10, 1.3.11, 1.4.1, 1.6.3 ve 4.6.5 numaralı ilkeler için açıklamalar 15 Nisan 2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı doğrultusunda güncellenmiştir.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Uyum Durumu AçıklamaEvet Kısmen Hayır Muaf İlgisizKurumsal Yönetim Uyum Raporu1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI1.3. GENEL KURUL1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.X Pegasus, 2021 yılında gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konuların gündemde açık bir şekilde ifade edilmesini sağlamıştır. Bu doğrultuda her bir gündem maddesinde tek bir konu oylamaya sunulmuştur.1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.X Pegasus Yönetim Kurulu üye adaylarının şirket dışında üstlendikleri görevler 2021 yılında gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin Bilgilendirme Dokümanında açıklanmıştır. Bunun haricinde Genel Kurulda ayrıca bilgi verilmesini gerektiren bir işlem bulunmamaktadır.1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.X Yönetim Kurulunu temsilen bir üye, Pegasus Genel Müdürü, Finans Genel Müdür Yardımcısı ve Bağımsız Denetçi Temsilcisi 15.04.2021 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısına katılmıştır.1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.X 15.04.2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde bağış ve yardımlar hakkında ayrı bir gündem maddesi yer almıştır. Bu kapsamda Pegasus tarafından yıl içinde yapılan toplam bağış tutarı ve yapılan bağışların Pegasus Bağış ve Yardım Politikasına uygun olduğu hakkında bilgi verilmiştir. Dönem içerisinde yapılan bağışlar içerisinde Genel Kurul tarafından onaylanan politikaya aykırı veya ilişkili taraf işlemi olarak değerlendirilebilecek herhangi bir işlem olmaması nedeniyle yararlanan kurumlar hakkında detaylı bilgi verilmemiştir. 2021 yılı içerisinde mevcut uygulamada bir değişiklik öngörülmemektedir.1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.X Pegasus, Genel Kurul toplantılarının söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak gerçekleştirileceği prensibine Ana Sözleşmenin 17/1/e maddesinde ve 07.04.2020 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin toplantı davetinde yer vermiştir.1.4. OY HAKKI1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.X Pegasus Ana Sözleşmesi oy hakkına yönelik herhangi bir kısıtlama içermez. 15.04.2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında toplantıya katılım için herhangi bir şekilde pay depo/blokaj uygulanmamış, pay sahiplerinin asaleten ve vekaleten, fiziki ve elektronik ortamda temsili için gerekli olanaklar sağlanmıştır.1.5. AZLIK HAKLARI1.6. KAR PAYI HAKKI1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.X Türkiye Finansal Raporlama Standartları hükümlerine göre düzenlenen finansal tablolar ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlar uyarınca 2020 yılı net dönem zararının geçmiş yıl zararları hesabına aktarılması 2021 yılında gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin Bilgilendirme Dokümanında açıklanmıştır.1.7. PAYLARIN DEVRİ2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ2.2. FAALİYET RAPORU3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.X Pegasus Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeleri yıllık finansal raporlama kapsamında iki grup halinde açıklamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin kişi bazında huzur hakkı ve Komite görevlerine ilişkin hak ediş bilgisi 15.04.2021 tarihli Genel Kurul toplantısında belirlenmiş ve toplantı tutanağı ile kamuya duyurulmuştur. Pegasus, BIST'te işlem gören diğer şirketlerin bu yönde genel bir uygulamasının olmaması ve rekabetçi çıkarları doğrultusunda üst yöneticilere ait maaş bilgisini kişi bazında paylaşmamayı tercih etmekte, bu durumun kurumsal yönetişim uygulamaları açısından olumsuz bir etkisinin olmadığı görüşündedir. Bu nedenle 2021 yılı içerisinde mevcut uygulamada bir değişiklik öngörülmemektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936046BIST