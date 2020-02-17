***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.02.2020 08:39
***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2020 yılı Ocak ayı trafik verileri ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819350
BIST
16:37121.000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 848,98
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
16:376,0501
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0042
|Açılış
|: 6,0480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
16:376,5574
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0037
|Açılış
|: 6,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
16:37307,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,49
|Açılış
|: 307,60
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,41
|835.021.910
|% 18,40
|
|TSPOR
|5,45
|245.952.424
|% 16,95
|
|OSTIM
|2,60
|122.155.471
|% 16,07
|
|KUTPO
|10,90
|80.642.196
|% 15,71
|
|GUBRF
|17,98
|325.793.629
|% 15,18
|
|ERBOS
|24,80
|17.883.999
|% -9,75
|
|ARDYZ
|16,48
|33.437.596
|% -8,44
|
|HUBVC
|39,66
|51.490.178
|% -8,15
|
|QNBFL
|142,20
|2.821.021
|% -7,66
|
|QNBFB
|49,12
|1.650.252
|% -7,06
|
|ASELS
|29,20
|1.743.821.780
|% 0,41
|
|THYAO
|15,27
|1.619.825.177
|% 2,55
|
|GSRAY
|3,41
|835.021.910
|% 18,40
|
|ODAS
|2,28
|654.434.670
|% 6,05
|
|TUPRS
|112,40
|433.636.133
|% 2,18
|
|ODAS
|2,28
|654.434.670
|% 6,05
|
|GSRAY
|3,41
|835.021.910
|% 18,40
|
|KRDMD
|2,98
|413.122.175
|% 2,76
|
|THYAO
|15,27
|1.619.825.177
|% 2,55
|
|KARSN
|1,92
|206.166.883
|% -2,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8565
|7,8959
|% -0,25
|
|Frank
|6,1399
|6,1768
|% -0,02
|
|Riyal
|1,6091
|1,6172
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.582
|-1,15
|
|Altın Gr.
|308
|308
|-0,27
|
|Cumhuriyet
|2.038
|2.068
|3,00
|
|Tam
|2.029
|2.080
|-0,90
|
|Yarım
|981
|1.006
|-0,43
|
|Çeyrek
|492
|503
|-0,22
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,01
|
|B. Petrol
|57,14
|57,14
|-0,19
|
Seans Raporu
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16:46LKMNH
Yüzde 5.28 oranında artışla 6.58 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 147, 747 adet işlem
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16:44GSRAY
Yüzde 18.40 oranında artışla 3.41 lira fiyatla işlem gören hissede 244, 788, 428 adet işlem
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16:43BLCYT
Yüzde 5.56 oranında artışla 7.02 lira fiyatla işlem gören hissede 988, 221 adet işlem
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16:42XU100
Endeks 120, 960 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 67 üstünde . İşlem hacmi 10, 927.00 milyon TL de
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16:42MNDRS
Yüzde 5.00 oranında artışla 1.68 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 504, 813 adet işlem