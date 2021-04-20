***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.04.2021 20:27
***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından 2012 Airbus Siparişi* kapsamında Mart – Aralık 2021 döneminde teslime konu 4 adet Airbus A320neo ve 1 adet Airbus A321neo uçağın finansmanının finansal kiralama yöntemiyle sağlanmasına karar verilmiştir. Finansmana konu uçaklar için finansman yöntem ve koşulları ve finansman sağlanacak kurumlar uçakların tamamı için veya bir veya birkaç uçaklık kısımları için teklif toplama ve değerlendirme yöntemiyle Şirket yönetimi tarafından belirlenecek ve finansman ile ilgili gelişmeler Şirketin Finansal Raporlarında finansal araçlar / finansal kiralama borçları bölümünde yatırımcılarımızın bilgisine sunulacaktır.
* 2012 Airbus Siparişi Şirketimizin 2012 yılında vermiş olduğu ve 2017 yılında opsiyon konusu uçakları kesin siparişe çevirmiş olduğu 42 adet A320neo ve 58 adet A321neo tipi uçaktan oluşan 100 uçaklık Airbus Siparişini ifade etmektedir.
Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929751
BIST
18:051.365
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -11,96
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.386
En Düşük
1.357
18:058,1085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0202
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
|
8,1334
En Düşük
8,0681
18:059,7635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0245
|Açılış
|: 9,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,8174
En Düşük
9,7152
18:05463,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,35
|Açılış
|: 463,90
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
464,66
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SNPAM
|19,14
|1.013.482
|% 10,00
|
|AKCNS
|19,69
|64.527.825
|% 10,00
|
|JANTS
|709,50
|51.472.130
|% 10,00
|
|BAYRK
|9,58
|14.357.503
|% 9,99
|
|INVEO
|111,90
|32.562.939
|% 9,92
|
|ESCOM
|5,13
|10.964.562
|% -10,00
|
|SAMAT
|4,23
|17.766.128
|% -10,00
|
|KONTR
|55,35
|16.116.918
|% -10,00
|
|FADE
|14,40
|42.865.843
|% -10,00
|
|MERIT
|170,10
|597.941
|% -10,00
|
|EREGL
|18,23
|1.575.134.959
|% 0,39
|
|GARAN
|7,09
|1.525.453.165
|% 1,29
|
|PETKM
|6,57
|1.102.106.971
|% -0,61
|
|KRDMD
|7,20
|725.956.808
|% -1,10
|
|EKGYO
|1,84
|688.611.459
|% -1,08
|
|EKGYO
|1,84
|688.611.459
|% -1,08
|
|GARAN
|7,09
|1.525.453.165
|% 1,29
|
|YKBNK
|2,12
|433.894.664
|% 1,92
|
|TSKB
|1,26
|237.132.025
|% -2,33
|
|PETKM
|6,57
|1.102.106.971
|% -0,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1064
|8,1085
|% 0,25
|
|Euro
|9,7542
|9,7635
|% 0,25
|
|Sterlin
|11,2706
|11,3271
|% -0,04
|
|Frank
|8,8156
|8,8687
|% 0,19
|
|Riyal
|2,1569
|2,1677
|% 0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|7,41
|
|Altın Gr.
|464
|464
|3,59
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.108
|8,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|6,08
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|2,94
|
|Çeyrek
|738
|755
|1,47
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,80
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,74
|6,75
|0,03
|
|B. Petrol
|66,42
|66,42
|-0,63
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU100
Endeks 1, 369 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 58 altında . İşlem hacmi 14, 407.00 milyon TL de
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17:58SNGYO
Yüzde -5.07 oranında düşüşle 4.12 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 052, 205 adet işlem
-
17:57CRDFA
Yüzde -6.93 oranında düşüşle 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 517, 785 adet işlem
-
17:56YKSLN
Yüzde -5.34 oranında düşüşle 5.14 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 093, 817 adet işlem
-
17:55AGYO
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 2.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 835, 063 adet işlem