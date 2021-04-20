***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz tarafından 2012 Airbus Siparişi* kapsamında Mart – Aralık 2021 döneminde teslime konu 4 adet Airbus A320neo ve 1 adet Airbus A321neo uçağın finansmanının finansal kiralama yöntemiyle sağlanmasına karar verilmiştir. Finansmana konu uçaklar için finansman yöntem ve koşulları ve finansman sağlanacak kurumlar uçakların tamamı için veya bir veya birkaç uçaklık kısımları için teklif toplama ve değerlendirme yöntemiyle Şirket yönetimi tarafından belirlenecek ve finansman ile ilgili gelişmeler Şirketin Finansal Raporlarında finansal araçlar / finansal kiralama borçları bölümünde yatırımcılarımızın bilgisine sunulacaktır.* 2012 Airbus Siparişi Şirketimizin 2012 yılında vermiş olduğu ve 2017 yılında opsiyon konusu uçakları kesin siparişe çevirmiş olduğu 42 adet A320neo ve 58 adet A321neo tipi uçaktan oluşan 100 uçaklık Airbus Siparişini ifade etmektedir.Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929751BIST