***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.11.2021 02.07.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 17.02.2022 tarih ve 2022/8 sayılı Kurul Bülteninde, %50 iştirak payına sahip olduğumuz Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin pay izahnamesinin onaylandığı açıklanmıştır. Halka arz sürecine ilişkin devam eden süreçte gerekli bildirimler ihraççı iştirakimiz ve halka arza aracılık eden yetkili kuruluş tarafından gerçekleştirilecektir. Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002675BIST