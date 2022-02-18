***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.02.2022 08:44
***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.11.2021 02.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.02.2022 tarih ve 2022/8 sayılı Kurul Bülteninde, %50 iştirak payına sahip olduğumuz Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin pay izahnamesinin onaylandığı açıklanmıştır. Halka arz sürecine ilişkin devam eden süreçte gerekli bildirimler ihraççı iştirakimiz ve halka arza aracılık eden yetkili kuruluş tarafından gerçekleştirilecektir. Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002675
BIST
18:052.032
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 22,45
|Açılış
|: 2.025
|
|Önceki Kapanış
|: 2.010
|
2.032
En Düşük
2.004
18:0513,6523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0705
|Açılış
|: 13,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6150
|
13,6561
En Düşük
13,5136
18:0515,4898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0326
|Açılış
|: 15,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4700
|
15,5161
En Düşük
15,3680
18:05831,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,82
|Açılış
|: 831,03
|
|Önceki Kapanış
|: 829,21
|
833,16
En Düşük
821,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHAAS
|12,87
|9.037.670
|% 10,00
|
|ISBTR
|66.622,70
|2.731.531
|% 10,00
|
|ISATR
|456.348,20
|456.348
|% 10,00
|
|UZERB
|61,20
|1.894.813
|% 9,97
|
|MERIT
|33,78
|36.537.382
|% 9,96
|
|CEOEM
|17,01
|37.813.963
|% -10,00
|
|ERSU
|5,76
|7.879.007
|% -10,00
|
|PKENT
|576,80
|1.418.351
|% -9,99
|
|MIPAZ
|5,53
|49.771.937
|% -9,93
|
|DZGYO
|2,78
|51.691.350
|% -9,45
|
|THYAO
|29,40
|3.900.371.841
|% 2,30
|
|KRDMD
|11,74
|1.252.883.471
|% 2,00
|
|EREGL
|28,34
|828.730.044
|% 1,07
|
|GARAN
|11,84
|757.019.854
|% 0,34
|
|SISE
|13,29
|750.715.389
|% 1,61
|
|YKBNK
|4,03
|724.228.482
|% 1,00
|
|ODAS
|1,36
|225.262.991
|% 5,43
|
|THYAO
|29,40
|3.900.371.841
|% 2,30
|
|KRDMD
|11,74
|1.252.883.471
|% 2,00
|
|EKGYO
|2,33
|185.509.374
|% 1,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6478
|13,6523
|% 0,52
|
|Euro
|15,4749
|15,4898
|% 0,21
|
|Sterlin
|18,5084
|18,6012
|% 0,38
|
|Frank
|14,7784
|14,8674
|% 0,53
|
|Riyal
|3,6255
|3,6437
|% 0,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|-4,56
|
|Altın Gr.
|832
|832
|3,25
|
|Cumhuriyet
|5.525
|5.608
|28,00
|
|Tam
|5.496
|5.633
|26,82
|
|Yarım
|2.656
|2.725
|12,98
|
|Çeyrek
|1.332
|1.362
|6,49
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,00
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,54
|10,55
|0,14
|
|B. Petrol
|92,23
|92,23
|-0,75
|