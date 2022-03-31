***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun bugün gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrasında almış olduğu karar uyarınca, Sayın Mehmet T. NANE'nin 2016 yılından bu yana sürdürdüğü Genel Müdürlük (CEO) görevine 1 Mayıs 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Sayın Güliz ÖZTÜRK getirilmiştir.Belirtilen tarihe kadar Sayın Mehmet Tevfik NANE Genel Müdür (CEO) olarak, Sayın Güliz ÖZTÜRK Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CCO) olarak görevlerini sürdüreceklerdir. Sayın Güliz ÖZTÜRK'ün yeni görevine başlaması T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onayına tabidir.Sayın Mehmet T. NANE, 1 Mayıs 2022 tarihi sonrasında Yönetim Kurulumuzda Başkan Vekili görevini sürdürecektir. Sayın Genel Müdürümüze son altı yılda Şirketimize katkılarından dolayı Pegasus Ailesi olarak teşekkür ederiz.Güliz ÖZTÜRK, 17 yıldır Pegasus bünyesinde görev yapmaktadır. 2005 yılında tarifeli uçuşların başlatılması için Satış ve Pazarlama bölümlerinden sorumlu olarak Pegasus'a katılan Güliz ÖZTÜRK, 2010 yılında Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Şirketin Satış, Network Planlama, Pazarlama, Gelir Yönetimi ve Ücret, Kargo ve Misafir Deneyimi birimlerinin yönetimini üstlendi. Güliz ÖZTÜRK, Pegasus'taki görevi öncesinde 2003-2005 yılları arasında Ciner Holding'de sırasıyla Turizm ve Havacılık Bölümü Havacılık Projeleri Koordinatörü ve İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yaptı. 1990-2003 yılları arasındaysa profesyonel kariyerine başladığı Türk Hava Yolları'nda Uluslararası İlişkiler ve Anlaşmalar Müdürü, Alliance Koordinatörü, Satış ve Pazarlama Direktörü olarak görev yaptı. Kadıköy Anadolu Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümü mezunu olan Güliz ÖZTÜRK, Columbia Business School'da Üst Düzey Yönetici Programını (Advanced Management Program) tamamladı. Özyeğin Üniversitesi Havacılık Fakültesi Danışma Kurulu Üyesi olan Güliz ÖZTÜRK, aynı zamanda Sales Network platformunun, şirketlerin satış bölümlerinde kadın-erkek dengesini sağlamak amacıyla çalışan Women in Sales Network (WISN) sosyal projesinde eş başkan olarak yer almaktadır.Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014725BIST