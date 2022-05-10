***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2022 yılı 1. çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin sunum ekte paylaşılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028970BIST