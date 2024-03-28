***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.03.2024 12:53
***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 28 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi gerçekleşmiş olup, Yönetim Kurulu tarafından yeni dönemde görev dağılımı ve Yönetim Kurulu Komite üyelikleri aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı – Mehmet T. NANE Denetim Komitesi Başkan – Agah UĞUR Üye – Ayşegül İLDENİZ Kurumsal Yönetim Komitesi (aynı zamanda Aday Gösterme ve Ücret Komitesi olarak görev yapmaktadır) Başkan – Ayşegül İLDENİZ Üyeler – Stephen M. GRIFFITHS, M. Cem KOZLU, Ömer L. ÖMERBAŞ Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkan – David F. A. VISMANS Üyeler – Agah UĞUR, H. Zeynep Bodur OKYAY, Mustafa TERCAN Teknoloji Komitesi Üyeler - Ayşegül İLDENİZ, David F. A. VISMANS, Mehmet T. NANE Komitelerin görev ve çalışma esaslarında bir değişiklik bulunmamaktadır. İlgili metinlere Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi üzerinden ulaşılabilir. Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263633
BIST
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14:048.990
En Düşük
|Değişim
|: 2,08%
|| 182,90
|Açılış
|: 8.864
|
|Önceki Kapanış
|: 8.807
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8.864
En Yüksek
9.030
14:0432,3334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0826
|Açılış
|: 32,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5900
|
32,3526
En Düşük
32,2225
14:0435,0959
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0257
|Açılış
|: 35,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
35,2158
En Düşük
34,8851
14:042.297,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 20,09
|Açılış
|: 2.297,62
|
|Önceki Kapanış
|: 2.277,54
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2.301,18
En Düşük
2.270,83
BIST En Aktif Hisseler14:04
|AKENR
|11,55
|438.017.379
|% 10,00
|
|MEPET
|12,87
|13.434.259
|% 10,00
|
|YGGYO
|44,00
|6.566.140
|% 10,00
|
|MACKO
|71,55
|27.926.550
|% 9,99
|
|ODINE
|53,10
|25.684.205
|% 9,98
|
|KSTUR
|5.495,00
|6.341.230
|% -9,99
|
|VRGYO
|50,05
|165.863.435
|% -9,98
|
|PEKGY
|10,30
|783.496.335
|% -9,97
|
|ENSRI
|29,98
|122.829.056
|% -9,97
|
|DESPC
|61,05
|63.798.446
|% -8,47
|
|THYAO
|292,00
|6.816.674.795
|% 3,27
|
|AGROT
|38,24
|3.341.160.867
|% -2,35
|
|ISCTR
|11,09
|2.464.783.472
|% 2,31
|
|GUBRF
|164,40
|2.388.493.125
|% -1,02
|
|TUPRS
|173,70
|2.032.777.468
|% 2,36
|
|ISCTR
|11,09
|2.464.783.472
|% 2,31
|
|ZOREN
|5,59
|806.671.642
|% 1,45
|
|AGROT
|38,24
|3.341.160.867
|% -2,35
|
|EKGYO
|9,56
|748.957.574
|% 1,38
|
|HEKTS
|17,26
|1.322.123.763
|% 5,76
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3229
|32,3316
|% 0,25
|
|Euro
|35,0668
|35,0966
|% -0,07
|
|Sterlin
|40,8776
|41,0825
|% -0,49
|
|Frank
|35,7899
|35,9693
|% -0,47
|
|Riyal
|8,6384
|8,6817
|% -0,36
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,61
|24,65
|% 0,66
|
|Platin
|900,35
|901,44
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.003,26
|1.006,62
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,21
|86,21
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.211,65
|2.212,13
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:04
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14:19
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