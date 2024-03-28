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***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.03.2024 12:53
***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimizin 28 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi gerçekleşmiş olup, Yönetim Kurulu tarafından yeni dönemde görev dağılımı ve Yönetim Kurulu Komite üyelikleri aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı –  Mehmet T. NANE Denetim Komitesi Başkan – Agah UĞUR Üye – Ayşegül İLDENİZ Kurumsal Yönetim Komitesi (aynı zamanda Aday Gösterme ve Ücret Komitesi olarak görev yapmaktadır) Başkan – Ayşegül İLDENİZ Üyeler – Stephen M. GRIFFITHS,  M. Cem KOZLU,  Ömer L. ÖMERBAŞ Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkan – David F. A. VISMANS Üyeler – Agah UĞUR,  H. Zeynep Bodur OKYAY, Mustafa TERCAN Teknoloji Komitesi Üyeler - Ayşegül İLDENİZ, David F. A. VISMANS, Mehmet T. NANE Komitelerin görev ve çalışma esaslarında bir değişiklik bulunmamaktadır. İlgili metinlere Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi üzerinden ulaşılabilir. Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda  Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263633


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