***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Tahvil İhracı (Talep Toplama)Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.12.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 11.02.2022Vade (Gün Sayısı) 365Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 11.05.2021 10.05.2021 11.05.20212 11.08.2021 10.08.2021 11.08.20213 11.11.2021 10.11.2021 11.11.20214 11.02.2022 10.02.2022 11.02.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.02.2022 10.02.2022 11.02.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31 Aralık 2020 tarih ve 79/1617 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı gerçekleştirilecek, 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, 365 gün vadeli, 150.000.000,- TL (talebe göre artırılabilir) nominal değerli tahvilin, 8-9 Şubat 2021 tarihinde talep toplama işlemlerinin gerçekleşmesi ve 11 Şubat 2021 tarihinde ise ihracının tamamlanması planlanmaktadır. Tahvil ihracına Ünlü Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmektedir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur. Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907356BIST