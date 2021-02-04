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***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

04.02.2021 08:27



***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Tahvil İhracı (Talep Toplama)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.12.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 11.02.2022
Vade (Gün Sayısı) 365
Kupon Sayısı 4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 11.05.2021 10.05.2021 11.05.2021
2 11.08.2021 10.08.2021 11.08.2021
3 11.11.2021 10.11.2021 11.11.2021
4 11.02.2022 10.02.2022 11.02.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.02.2022 10.02.2022 11.02.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31 Aralık 2020 tarih ve 79/1617 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı gerçekleştirilecek, 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, 365 gün vadeli, 150.000.000,- TL (talebe göre artırılabilir) nominal değerli tahvilin, 8-9 Şubat 2021 tarihinde talep toplama işlemlerinin gerçekleşmesi ve 11 Şubat 2021 tarihinde ise ihracının tamamlanması planlanmaktadır. Tahvil ihracına Ünlü Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmektedir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur. Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907356


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Tam 2.798 2.869 1,36  
Yarım 1.352 1.388 0,65  
Çeyrek 678 694 0,33  
Gümüş.Ons 26,55 26,60 -0,25  
Gümüş Gr. 6,11 6,12 -0,06  
B. Petrol 58,87 58,87 0,18  
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