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***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

10.02.2021 09:20



***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Tahvil İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.12.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 11.02.2022
Vade (Gün Sayısı) 365
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSPEGS22218
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.02.2021
Vade Başlangıç Tarihi 11.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 260.000.000
Kupon Sayısı 4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 11.05.2021 10.05.2021 11.05.2021
2 11.08.2021 10.08.2021 11.08.2021
3 11.11.2021 10.11.2021 11.11.2021
4 11.02.2022 10.02.2022 11.02.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.02.2022 10.02.2022 11.02.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.12.2020 tarih ve 79/1617 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 365 gün vadeli, 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, BIST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisi üzerine 300 bps ek getirili, 11.02.2022 itfa tarihli, TRSPEGS22218 ISIN kodlu tahvili için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ihraç tutarı toplam 260 milyon TL olarak kesinleşmiş, satış işlemi 09.02.2021 tarihinde tamamlanmıştır. İşlemin takası 11.02.2021 tarihinde gerçekleştirilecektir. İşleme Ünlü Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir. Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908773


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Altın Gr. 419 419 1,62  
Cumhuriyet 2.793 2.835 15,00  
Tam 2.778 2.850 15,98  
Yarım 1.343 1.379 7,74  
Çeyrek 673 689 3,86  
Gümüş.Ons 27,29 27,32 0,08  
Gümüş Gr. 6,21 6,21 0,02  
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