***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Tahvil İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.12.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 11.02.2022Vade (Gün Sayısı) 365Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSPEGS22218Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışın Tamamlanma Tarihi 09.02.2021Vade Başlangıç Tarihi 11.02.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 260.000.000Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 11.05.2021 10.05.2021 11.05.20212 11.08.2021 10.08.2021 11.08.20213 11.11.2021 10.11.2021 11.11.20214 11.02.2022 10.02.2022 11.02.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.02.2022 10.02.2022 11.02.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 31.12.2020 tarih ve 79/1617 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 365 gün vadeli, 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, BIST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisi üzerine 300 bps ek getirili, 11.02.2022 itfa tarihli, TRSPEGS22218 ISIN kodlu tahvili için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ihraç tutarı toplam 260 milyon TL olarak kesinleşmiş, satış işlemi 09.02.2021 tarihinde tamamlanmıştır. İşlemin takası 11.02.2021 tarihinde gerçekleştirilecektir. İşleme Ünlü Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir. Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908773BIST