***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Yurt Dışı Tahvil 1. Kupon ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.03.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi USDTutar 750.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışıİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke İrlandaTürü Özel Sektör TahviliVadesi 30.04.2026Vade (Gün Sayısı) 1.826Faiz Oranı Türü SabitSatışın Tamamlanma Tarihi 30.04.2021Vade Başlangıç Tarihi 30.04.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 375.000.000Kupon Sayısı 10Döviz Cinsi USDSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 30.10.2021 Evet2 30.04.20223 30.10.20224 30.04.20235 30.10.20236 30.04.20247 30.10.20248 30.04.20259 30.10.202510 30.04.2026Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimiz tarafından yurtdışında satışa sunulmak üzere ihraç edilen 375.000.000 ABD Doları nominal değerli tahvillerin ihraç ve satışı 30 Nisan 2021 tarihinde tamamlanmıştır. Tahvillerin vadesi 5 yıl olarak belirlenmiş olup üçüncü ve dördüncü yıl itibarıyla erken ödeme opsiyonu bulunmaktadır. Söz konusu tahviller İrlanda Borsasında (Euronext Dublin) işlem görmektedir.Ek AçıklamalarTahvillere ilişkin 1 numaralı kupon ödemesi kupon ödeme tarihi itibarıyla ilgili yatırımcı hesaplarına aktarılmak üzere transfer edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973295BIST