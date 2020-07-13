***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.07.2020 19:18
***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHMET TEVFİK NANE Genel Müdür/CEO
GÜLİZ ÖZTÜRK Genel Müdür Yardımcısı, Ticaret
MAHMUT BARBAROS KUBATOĞLU Genel Müdür Yardımcısı, Finans
NASUH NAZİF ÇETİN Genel Müdür Yardımcısı, Operasyon
GENÇER KARATEPE Genel Müdür Yardımcısı, Uçuş İşletme
YAVUZ SELİM ÖZMEN Direktör, Uçuş Akademi
BARIŞ FINDIK Direktör,Bilişim Teknolojileri
DİLARA OĞUR Dir
18:05118.399
En Yüksek
|Değişim
|: 3,13%
|| 3.590,11
|Açılış
|: 116.262
|
|Önceki Kapanış
|: 114.809
|
118.399
En Düşük
116.126
18:056,8630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0018
|Açılış
|: 6,9110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9160
|
6,8729
En Düşük
6,8452
18:057,8063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0452
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7950
|
7,8065
En Düşük
7,7554
18:05398,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 1,98
|Açılış
|: 398,94
|
|Önceki Kapanış
|: 396,96
|
400,40
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|KARTN
|539,00
|39.521.509
|% 10,00
|
|KENT
|1.031,80
|16.647.998
|% 10,00
|
|ULAS
|5,17
|11.356.311
|% 10,00
|
|BUCIM
|4,85
|16.502.781
|% 9,98
|
|KONYA
|322,90
|83.861.658
|% 9,98
|
|TSPOR
|5,62
|623.876.654
|% -9,94
|
|VKFYO
|5,11
|3.500.079
|% -9,88
|
|EKIZ
|9,49
|2.150.180
|% -7,23
|
|BJKAS
|2,97
|64.089.344
|% -6,90
|
|TACTR
|5,65
|405.731
|% -4,24
|
|EKGYO
|2,27
|1.670.820.568
|% 5,09
|
|THYAO
|11,97
|1.063.258.092
|% 1,18
|
|GARAN
|7,97
|1.049.636.475
|% 2,05
|
|ODAS
|2,95
|858.374.955
|% 9,67
|
|TRKCM
|4,55
|699.473.197
|% 0,89
|
|EKGYO
|2,27
|1.670.820.568
|% 5,09
|
|SKBNK
|1,65
|591.431.447
|% 7,14
|
|ODAS
|2,95
|858.374.955
|% 9,67
|
|YKBNK
|2,38
|577.547.595
|% 3,93
|
|TSKB
|1,26
|285.867.213
|% 4,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6237
|8,6670
|% -0,13
|
|Frank
|7,2625
|7,3063
|% 0,03
|
|Riyal
|1,8233
|1,8325
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|10,08
|
|Altın Gr.
|399
|399
|1,75
|
|Cumhuriyet
|2.592
|2.613
|7,70
|
|Tam
|2.670
|2.681
|7,90
|
|Yarım
|1.296
|1.311
|3,80
|
|Çeyrek
|648
|656
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|19,27
|19,30
|0,57
|
|Gümüş Gr.
|4,24
|4,25
|0,12
|
|B. Petrol
|43,27
|43,27
|0,03
|
Seans Raporu
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17:58VKGYO
Yüzde 7.02 oranında artışla 3.05 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 291, 337 adet işlem
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17:57TMSN
Yüzde 7.30 oranında artışla 7.35 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 396, 206 adet işlem
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17:56GOLTS
Yüzde 6.82 oranında artışla 20.04 lira fiyatla işlem gören hissede 302, 937 adet işlem
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17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3080, 73 artarak (% 2.35 ) 134, 366
-
17:55XU100
Endeks 118, 079 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 85 üstünde . İşlem hacmi 18, 309.00 milyon TL de