***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar2021 Yıllık Faaliyet Raporunun 5 numaralı eki olan 2021 Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007616BIST