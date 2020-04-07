***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
07.04.2020 14:11
***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 7 Nisan 2020 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi gerçekleşmiş olup Yönetim Kurulu tarafından yeni dönemde görev dağılımı ve Yönetim Kurulu Komite üyelikleri aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanı – Ali İ. SABANCI
Yönetim Kurulu Başkan Vekili – H. Çağatay ÖZDOĞRU
Denetim Komitesi
Başkan – H. Zeynep Bodur OKYAY
Üye – Agah UĞUR
Kurumsal Yönetim Komitesi (aynı zamanda Aday Gösterme ve Ücret Komitesi olarak görev yapmaktadır)
Başkan – Stephen M. GRIFFITHS
Üyeler – M. Cem KOZLU, Michael G. POWELL, Ömer L. ÖMERBAŞ (Yatırımcı İlişkileri Müdürü)
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Başkan – Agah UĞUR
Üyeler – Sertaç HAYBAT, İnan TANRIÖVER
Emniyet Komitesi
Başkan – Sertaç HAYBAT
Üyeler – M. Cem KOZLU, Mehmet T. NANE
Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835736
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