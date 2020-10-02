***PHLLP* *ALNTF* *AKTIF* *QNBFB* *DENIZ* *KFKTF* *DENFA* *CRDFA* *SKYMD* *GLBMD* *LIDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları
02.10.2020 18:07
***PHLLP******ALNTF******AKTIF******QNBFB******DENIZ******KFKTF******DENFA******CRDFA******SKYMD******GLBMD******LIDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKTIF, ALNTF, CRDFA, DENFA, DENIZ, GLBMD, KFKTF, LIDFA, PHLLP, QNBFB, SKYMD
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRSAKYB72146 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 02/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRSALNF72114 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 02/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. CRDFA TRFTPFCE2014 FİNANSMAN BONOSU 02/10/2020 İtfa
DENİZ FAKTORİNG A.Ş. DENFA TRFDZFKE2010 FİNANSMAN BONOSU 02/10/2020 İtfa
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKK2073 FİNANSMAN BONOSU 02/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. GLBMD TRFGLMKE2014 FİNANSMAN BONOSU 02/10/2020 İtfa
KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. KFKTF TRFKFTFE2016 FİNANSMAN BONOSU 02/10/2020 İtfa
LİDER FAKTORİNG A.Ş. LIDFA TRFLDFKE2016 FİNANSMAN BONOSU 02/10/2020 İtfa
PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. PHLLP TRFPHCME2019 FİNANSMAN BONOSU 02/10/2020 İtfa
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBKE2016 FİNANSMAN BONOSU 02/10/2020 İtfa
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRSFNBK12110 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 02/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMDE2010 FİNANSMAN BONOSU 02/10/2020 İtfa
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878075
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