***PHLLP* *ALNTF* *AKTIF* *QNBFB* *DENIZ* *KFKTF* *DENFA* *CRDFA* *SKYMD* *GLBMD* *LIDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları









***PHLLP******ALNTF******AKTIF******QNBFB******DENIZ******KFKTF******DENFA******CRDFA******SKYMD******GLBMD******LIDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKTIF, ALNTF, CRDFA, DENFA, DENIZ, GLBMD, KFKTF, LIDFA, PHLLP, QNBFB, SKYMDMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRSAKYB72146 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 02/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRSALNF72114 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 02/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeCREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. CRDFA TRFTPFCE2014 FİNANSMAN BONOSU 02/10/2020 İtfaDENİZ FAKTORİNG A.Ş. DENFA TRFDZFKE2010 FİNANSMAN BONOSU 02/10/2020 İtfaDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKK2073 FİNANSMAN BONOSU 02/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeGLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. GLBMD TRFGLMKE2014 FİNANSMAN BONOSU 02/10/2020 İtfaKOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. KFKTF TRFKFTFE2016 FİNANSMAN BONOSU 02/10/2020 İtfaLİDER FAKTORİNG A.Ş. LIDFA TRFLDFKE2016 FİNANSMAN BONOSU 02/10/2020 İtfaPHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. PHLLP TRFPHCME2019 FİNANSMAN BONOSU 02/10/2020 İtfaQNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBKE2016 FİNANSMAN BONOSU 02/10/2020 İtfaQNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRSFNBK12110 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 02/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMDE2010 FİNANSMAN BONOSU 02/10/2020 İtfaBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878075BIST