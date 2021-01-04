***PHLLP* *ALNTF* *ZORLF* *TEBNK* *AKTIF* *GARAN* *VAKFA* *GPO* *OYAKC* *ORFIN* *ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve









***PHLLP******ALNTF******ZORLF******TEBNK******AKTIF******GARAN******VAKFA******GPO******OYAKC******ORFIN******ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKTIF, ALNTF, ERGLI, GARAN, GPO, ORFIN, OYAKC, PHLLP, TEBNK, VAKFA, ZORLFMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRSAKYB72153 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 04/01/2021 Kupon\Getiri ÖdemeALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRSALNF72114 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 04/01/2021 Kupon\Getiri ÖdemeEREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT32112 FİNANSMAN BONOSU 04/01/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN12138 FİNANSMAN BONOSU 04/01/2021 İtfaAZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GPO TRMGLAWWWWW2 HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU 04/01/2021 Kupon\Getiri ÖdemeORFİN FİNANSMAN A.Ş. ORFIN TRFORFN12115 FİNANSMAN BONOSU 04/01/2021 İtfaOYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. OYAKC TRSBOLU72119 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 04/01/2021 Kupon\Getiri ÖdemePHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. PHLLP TRFPHCM12112 FİNANSMAN BONOSU 04/01/2021 İtfaTÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRSTEBK72114 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 04/01/2021 Kupon\Getiri ÖdemeVAKIF FAKTORİNG A.Ş. VAKFA TRFVFAS12131 FİNANSMAN BONOSU 04/01/2021 İtfaZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF42116 FİNANSMAN BONOSU 04/01/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896780BIST