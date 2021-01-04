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***PHLLP* *ALNTF* *ZORLF* *TEBNK* *AKTIF* *GARAN* *VAKFA* *GPO* *OYAKC* *ORFIN* *ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve

04.01.2021 17:43



***PHLLP******ALNTF******ZORLF******TEBNK******AKTIF******GARAN******VAKFA******GPO******OYAKC******ORFIN******ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKTIF, ALNTF, ERGLI, GARAN, GPO, ORFIN, OYAKC, PHLLP, TEBNK, VAKFA, ZORLF

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRSAKYB72153 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 04/01/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRSALNF72114 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 04/01/2021 Kupon\Getiri Ödeme
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT32112 FİNANSMAN BONOSU 04/01/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN12138 FİNANSMAN BONOSU 04/01/2021 İtfa
AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GPO TRMGLAWWWWW2 HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU 04/01/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ORFİN FİNANSMAN A.Ş. ORFIN TRFORFN12115 FİNANSMAN BONOSU 04/01/2021 İtfa
OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. OYAKC TRSBOLU72119 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 04/01/2021 Kupon\Getiri Ödeme
PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. PHLLP TRFPHCM12112 FİNANSMAN BONOSU 04/01/2021 İtfa
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRSTEBK72114 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 04/01/2021 Kupon\Getiri Ödeme
VAKIF FAKTORİNG A.Ş. VAKFA TRFVFAS12131 FİNANSMAN BONOSU 04/01/2021 İtfa
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF42116 FİNANSMAN BONOSU 04/01/2021 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896780


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IDGYO 7,48 6.112.492 % 10,00  
SEKFK 7,04 33.039.028 % 10,00  
ISKUR 418.000,00 418.000 % 10,00  
CASA 116,60 1.474.563 % 10,00  
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Yarım 1.464 1.502 19,09  
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Gümüş Gr. 6,50 6,51 0,21  
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