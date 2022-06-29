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***PHLLP* *ALNUS* *ARCLK* *HALKF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

29.06.2022 17:41
***PHLLP* *ALNUS* *ARCLK* *HALKF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem G


***PHLLP******ALNUS******ARCLK******HALKF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [PHLLP, HALKF, ALNUS, ARCLK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş. PHLLP Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFPHCM92239 33.060.000 29.06.2022 22.09.2022 01.07.2022
- Halk Finansal Kiralama A.Ş. HALKF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFHLFK92219 100.200.000 29.06.2022 29.09.2022 01.07.2022
- Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ALNUS Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSRMD92214 19.730.000 29.06.2022 07.09.2022 01.07.2022
- Arçelik A.Ş. ARCLK Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSARCL72310 400.000.000 29.06.2022 14.07.2023 01.07.2022


İlgili Şirketler [PHLLP, HALKF, ALNUS, ARCLK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040101


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ORCAY 18,35 114.399.779 % 9,95  
COSMO 11,54 1.063.045 % 9,90  
RTALB 6,79 74.731.359 % 9,89  
TURSG 5,35 477.643.532 % 9,86  
ULUSE 222,70 24.518.741 % 9,43  
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Euro 17,3328 17,3939 % -0,91  
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Riyal 4,4199 4,4421 % -0,25  
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Altın Gr. 974 974 -1,85  
Cumhuriyet 6.500 6.599 -26,00  
Tam 6.500 6.611 -26,00  
Yarım 3.181 3.233 -13,00  
Çeyrek 1.594 1.616 -6,00  
Gümüş.Ons 20,73 20,76 -0,11  
Gümüş Gr. 11,10 11,12 -0,08  
B. Petrol 114 114 0,00  
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