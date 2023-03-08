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***PHLLP* *BRISA* *NURVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

08.03.2023 17:48
***PHLLP* *BRISA* *NURVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye B


***PHLLP******BRISA******NURVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [PHLLP, NURVK, BRISA]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş. PHLLP Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFPHCM82313 114.740.000 08.03.2023 25.08.2023 10.03.2023
- Nurol Varlık Kiralama A.Ş. NURVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDNVKA92329 150.000.000 08.03.2023 06.09.2023 10.03.2023
- Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. BRISA Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSBRSA32519 1.000.000.000 08.03.2023 04.03.2025 10.03.2023


İlgili Şirketler [PHLLP, NURVK, BRISA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121751


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SDTTR 101,20 411.370.933 % 10,00  
POLTK 1.683,50 23.818.767 % 10,00  
SOKE 17,18 530.484.017 % 9,99  
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Riyal 5,0300 5,0553 % 0,10  
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Altın Gr. 1.107 1.107 3,28  
Cumhuriyet 7.491 7.604 -64,00  
Tam 7.537 7.605 22,00  
Yarım 3.682 3.721 10,00  
Çeyrek 1.841 1.861 6,00  
Gümüş.Ons 20,14 20,16 0,06  
Gümüş Gr. 12,25 12,26 0,03  
B. Petrol 82,58 82,58 -0,71  
Seans Raporu 17:59
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