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***PHLLP* *EKOFA* *GLCVY* *OYYAT* *EKTVK* *DNFIN* *KFKTF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

06.06.2022 17:46
***PHLLP* *EKOFA* *GLCVY* *OYYAT* *EKTVK* *DNFIN* *KFKTF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira


***PHLLP******EKOFA******GLCVY******OYYAT******EKTVK******DNFIN******KFKTF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [PHLLP, EKOFA, DNFIN, OYYAT, GLCVY, EKTVK, KFKTF]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş. PHLLP Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFPHCM92221 48.000.000 06.06.2022 01.09.2022 08.06.2022
- Eko Faktoring A.Ş. EKOFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFEKOF92210 15.000.000 06.06.2022 02.09.2022 08.06.2022
- Deniz Finansal Kiralama A.Ş. DNFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDNFK92248 100.000.000 03.06.2022 02.09.2022 08.06.2022
- Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. OYYAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFOYMD82228 90.000.000 06.06.2022 24.08.2022 08.06.2022
- Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. GLCVY Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGVYO82222 54.000.000 06.06.2022 22.08.2022 08.06.2022
- Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. EKTVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEVKS92254 100.000.000 06.06.2022 06.09.2022 08.06.2022
- Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş. KFKTF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFKFTFK2216 100.000.000 06.06.2022 29.11.2022 08.06.2022


İlgili Şirketler [PHLLP, EKOFA, DNFIN, OYYAT, GLCVY, EKTVK, KFKTF]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
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-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034957


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KAPLM 62,70 4.630.063 % 10,00  
RYSAS 8,25 57.032.567 % 10,00  
DAGHL 29,70 12.005.240 % 10,00  
TETMT 256,50 5.475.970 % 9,99  
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Frank 17,0742 17,1771 % 0,50  
Riyal 4,4123 4,4344 % 1,13  
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Cumhuriyet 6.562 6.661 33,00  
Tam 6.529 6.691 25,08  
Yarım 3.156 3.237 12,13  
Çeyrek 1.583 1.618 6,07  
Gümüş.Ons 22,06 22,08 0,14  
Gümüş Gr. 11,75 11,77 0,18  
B. Petrol 119 119 -0,82  
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