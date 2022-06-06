***PHLLP* *EKOFA* *GLCVY* *OYYAT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme









***PHLLP******EKOFA******GLCVY******OYYAT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler EKOFA, GLCVY, OYYAT, PHLLPMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüEKO FAKTORİNG A.Ş. EKOFA TRFEKOF62213 FİNANSMAN BONOSU 06/06/2022 İtfaGELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. GLCVY TRFGVYO62216 FİNANSMAN BONOSU 06/06/2022 İtfaOYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OYYAT TRFOYMD62212 FİNANSMAN BONOSU 06/06/2022 İtfaPHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. PHLLP TRFPHCM62216 FİNANSMAN BONOSU 06/06/2022 İtfaBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034954BIST