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***PHLLP* *EKOFA* *GLCVY* *OYYAT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme

06.06.2022 17:34
***PHLLP* *EKOFA* *GLCVY* *OYYAT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant


***PHLLP******EKOFA******GLCVY******OYYAT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler EKOFA, GLCVY, OYYAT, PHLLP

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
EKO FAKTORİNG A.Ş. EKOFA TRFEKOF62213 FİNANSMAN BONOSU 06/06/2022 İtfa
GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. GLCVY TRFGVYO62216 FİNANSMAN BONOSU 06/06/2022 İtfa
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OYYAT TRFOYMD62212 FİNANSMAN BONOSU 06/06/2022 İtfa
PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. PHLLP TRFPHCM62216 FİNANSMAN BONOSU 06/06/2022 İtfa

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034954


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MARTI 1,36 55.920.665 % 36,00  
QUAGR 29,70 123.489.732 % 10,00  
INTEM 62,70 23.586.106 % 10,00  
MZHLD 87,85 12.397.435 % 9,95  
RYSAS 9,07 40.278.257 % 9,94  
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Dolar 16,7598 16,7715 % 1,20  
Euro 17,9579 17,9872 % 1,38  
Sterlin 21,0551 21,1607 % 1,77  
Frank 17,1652 17,2687 % 1,03  
Riyal 4,4564 4,4787 % 1,23  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.851 1.851 9,82  
Altın Gr. 997 998 16,88  
Cumhuriyet 6.652 6.752 91,00  
Tam 6.620 6.784 92,93  
Yarım 3.199 3.282 44,95  
Çeyrek 1.605 1.641 22,47  
Gümüş.Ons 22,13 22,16 0,07  
Gümüş Gr. 11,93 11,95 0,18  
B. Petrol 121 121 1,07  
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