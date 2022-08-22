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***PHLLP* *GLCVY* *TFNVK* *CRDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

22.08.2022 17:37
***PHLLP* *GLCVY* *TFNVK* *CRDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem G


***PHLLP******GLCVY******TFNVK******CRDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [PHLLP, TFNVK, GLCVY, CRDFA]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş. PHLLP Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFPHCME2258 33.050.000 22.08.2022 06.10.2022 24.08.2022
- TF Varlık Kiralama A.Ş. TFNVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDTFVKE2224 500.000.000 22.08.2022 26.10.2022 24.08.2022
- Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. GLCVY Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGVYOK2214 100.000.000 22.08.2022 21.11.2022 24.08.2022
- Creditwest Faktoring A.Ş. CRDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTPFCK2214 30.000.000 22.08.2022 03.11.2022 24.08.2022
- Creditwest Faktoring A.Ş. CRDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTPFCA2216 21.500.000 22.08.2022 20.12.2022 24.08.2022


İlgili Şirketler [PHLLP, TFNVK, GLCVY, CRDFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057591


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Cumhuriyet 6.771 6.873 -56,00  
Tam 6.790 6.877 -60,00  
Yarım 3.308 3.362 -30,00  
Çeyrek 1.659 1.680 -15,00  
Gümüş.Ons 18,99 19,01 -0,05  
Gümüş Gr. 11,02 11,04 -0,05  
B. Petrol 95,42 95,42 -1,30  
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