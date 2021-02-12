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***PHLLP* *HALKB* *ZKBVK* *QNBFB* *BRKT* *TCRYT* *YKBNK* *GLBMD* *ZOREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye

12.02.2021 18:16



***PHLLP******HALKB******ZKBVK******QNBFB******BRKT******TCRYT******YKBNK******GLBMD******ZOREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [HALKB, TCRYT, BRKT, PHLLP, GLBMD, QNBFB, ZOREN, ZKBVK, YKBNK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHAL52140 701.000.000 12.02.2021 21.05.2021 16.02.2021
- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHAL52132 73.000.000 12.02.2021 21.05.2021 16.02.2021
- Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TCRYT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTCMD72125 25.000.000 12.02.2021 30.07.2021 16.02.2021
- Bereket Varlık Kiralama A.Ş. BRKT Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDBRKT52110 250.000.000 12.02.2021 07.05.2021 16.02.2021
- Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş. PHLLP Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFPHCM52118 83.540.000 12.02.2021 18.05.2021 16.02.2021
- Global Menkul Değerler A.Ş. GLBMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGLMK42113 23.524.500 12.02.2021 12.04.2021 16.02.2021
- QNB Finansbank A.Ş. QNBFB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNBK82128 222.330.000 12.02.2021 13.08.2021 16.02.2021
- Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ZOREN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFZORN82116 65.060.000 12.02.2021 19.08.2021 16.02.2021
- Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ZOREN Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSZORN22214 154.940.000 12.02.2021 24.02.2022 16.02.2021
- Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. ZKBVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDZKVK52110 400.000.000 12.02.2021 25.05.2021 16.02.2021
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBK82117 288.000.000 12.02.2021 06.08.2021 16.02.2021


İlgili Şirketler [HALKB, TCRYT, BRKT, PHLLP, GLBMD, QNBFB, ZOREN, ZKBVK, YKBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909419


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Tam 2.724 2.795 -32,32  
Yarım 1.317 1.352 -15,63  
Çeyrek 660 676 -7,82  
Gümüş.Ons 27,33 27,36 0,33  
Gümüş Gr. 6,19 6,19 0,09  
B. Petrol 61,80 61,80 0,66  
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