***PHLLP* *HALKB* *ZKBVK* *QNBFB* *BRKT* *TCRYT* *YKBNK* *GLBMD* *ZOREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye









***PHLLP******HALKB******ZKBVK******QNBFB******BRKT******TCRYT******YKBNK******GLBMD******ZOREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [HALKB, TCRYT, BRKT, PHLLP, GLBMD, QNBFB, ZOREN, ZKBVK, YKBNK]İlgili Fonlar []İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHAL52140 701.000.000 12.02.2021 21.05.2021 16.02.2021- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHAL52132 73.000.000 12.02.2021 21.05.2021 16.02.2021- Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TCRYT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTCMD72125 25.000.000 12.02.2021 30.07.2021 16.02.2021- Bereket Varlık Kiralama A.Ş. BRKT Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDBRKT52110 250.000.000 12.02.2021 07.05.2021 16.02.2021- Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş. PHLLP Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFPHCM52118 83.540.000 12.02.2021 18.05.2021 16.02.2021- Global Menkul Değerler A.Ş. GLBMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGLMK42113 23.524.500 12.02.2021 12.04.2021 16.02.2021- QNB Finansbank A.Ş. QNBFB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNBK82128 222.330.000 12.02.2021 13.08.2021 16.02.2021- Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ZOREN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFZORN82116 65.060.000 12.02.2021 19.08.2021 16.02.2021- Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ZOREN Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSZORN22214 154.940.000 12.02.2021 24.02.2022 16.02.2021- Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. ZKBVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDZKVK52110 400.000.000 12.02.2021 25.05.2021 16.02.2021- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBK82117 288.000.000 12.02.2021 06.08.2021 16.02.2021İlgili Şirketler [HALKB, TCRYT, BRKT, PHLLP, GLBMD, QNBFB, ZOREN, ZKBVK, YKBNK]İlgili Fonlar []TürkçeBorçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaBorçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909419BIST