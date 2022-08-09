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***PHLLP* *ISMEN* *YKBNK* *DOHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

09.08.2022 17:39
***PHLLP* *ISMEN* *YKBNK* *DOHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem G


***PHLLP******ISMEN******YKBNK******DOHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [DOHOL, PHLLP, ISMEN, YKBNK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. DOHOL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDHOL12313 200.000.000 08.08.2022 24.01.2023 11.08.2022
- Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş. PHLLP Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFPHCME2217 81.600.000 09.08.2022 11.10.2022 11.08.2022
- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISMD92239 1.380.160.000 09.08.2022 13.09.2022 11.08.2022
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBKE2263 337.250.000 09.08.2022 24.10.2022 11.08.2022


İlgili Şirketler [DOHOL, PHLLP, ISMEN, YKBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053512


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ASUZU 264,60 197.795.061 % 9,98  
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Altın Gr. 1.029 1.029 -4,17  
Cumhuriyet 6.911 7.015 5,00  
Tam 6.889 6.976 -21,00  
Yarım 3.357 3.411 -10,00  
Çeyrek 1.683 1.705 -5,00  
Gümüş.Ons 20,57 20,61 0,06  
Gümüş Gr. 11,82 11,83 -0,00  
B. Petrol 97,02 97,02 0,71  
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