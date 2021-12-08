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***PHLLP* *KOCFN* *GEDIK* *HLVKS* *VAKVK* *GARAN* *ISMEN* *YKBNK* *SKYMD* *NURVK* *AKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira

08.12.2021 17:45
***PHLLP* *KOCFN* *GEDIK* *HLVKS* *VAKVK* *GARAN* *ISMEN* *YKBNK* *SKYMD* *NURVK* *AKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş


***PHLLP******KOCFN******GEDIK******HLVKS******VAKVK******GARAN******ISMEN******YKBNK******SKYMD******NURVK******AKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [HLVKS, GARAN, KOCFN, PHLLP, AKBNK, VAKVK, NURVK, ISMEN, YKBNK, GEDIK, SKYMD]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Halk Varlık Kiralama A.Ş. HLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDHVKA42219 232.000.000 08.12.2021 05.04.2022 10.12.2021
- Türkiye Garanti Bankası A.Ş. GARAN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGRAN32227 176.500.000 07.12.2021 01.03.2022 10.12.2021
- Koç Finansman A.Ş. KOCFN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFKCTF62224 100.000.000 06.12.2021 02.06.2022 10.12.2021
- Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş. PHLLP Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFPHCM32219 50.000.000 08.12.2021 09.03.2022 10.12.2021
- Akbank T.A.Ş. AKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKBK22279 269.830.000 08.12.2021 10.02.2022 10.12.2021
- Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. VAKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nite
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BAGFS 13,97 11.505.353 % 10,00  
HEKTS 14,76 865.016.080 % 9,99  
MZHLD 38,76 5.033.930 % 9,99  
ISBIR 55,05 2.761.638 % 9,99  
SEKUR 22,70 48.193.461 % 9,98  
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Riyal 3,6411 3,6593 % 1,58  
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Altın Ons 1.783 1.783 -2,67  
Altın Gr. 786 786 11,84  
Cumhuriyet 5.198 5.276 25,00  
Tam 5.177 5.308 24,69  
Yarım 2.502 2.568 11,95  
Çeyrek 1.255 1.284 5,97  
Gümüş.Ons 22,40 22,44 -0,10  
Gümüş Gr. 9,87 9,89 0,12  
B. Petrol 75,21 75,21 -0,23  
Seans Raporu 17:55
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