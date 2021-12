***PHLLP* *KOCFN* *GEDIK* *HLVKS* *VAKVK* *GARAN* *ISMEN* *YKBNK* *SKYMD* *NURVK* *AKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira









***PHLLP******KOCFN******GEDIK******HLVKS******VAKVK******GARAN******ISMEN******YKBNK******SKYMD******NURVK******AKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [HLVKS, GARAN, KOCFN, PHLLP, AKBNK, VAKVK, NURVK, ISMEN, YKBNK, GEDIK, SKYMD]İlgili Fonlar []İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi- Halk Varlık Kiralama A.Ş. HLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDHVKA42219 232.000.000 08.12.2021 05.04.2022 10.12.2021- Türkiye Garanti Bankası A.Ş. GARAN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGRAN32227 176.500.000 07.12.2021 01.03.2022 10.12.2021- Koç Finansman A.Ş. KOCFN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFKCTF62224 100.000.000 06.12.2021 02.06.2022 10.12.2021- Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş. PHLLP Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFPHCM32219 50.000.000 08.12.2021 09.03.2022 10.12.2021- Akbank T.A.Ş. AKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKBK22279 269.830.000 08.12.2021 10.02.2022 10.12.2021- Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. VAKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nite