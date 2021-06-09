***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
09.06.2021 18:11
***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
29 50.820.000 -286.248 42.632.526 2.093.565 3.899.166 2.695.863 101.854.872 101.854.872
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
2.695.863 -2.695.863 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
88.172 487.136 575.308 575.308
Dönem Karı (Zararı)
487.136
18:051.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,58
|Açılış
|: 1.450
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.453
En Düşük
1.446
18:058,5939
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0113
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5900
|
8,6223
En Düşük
8,5694
18:0510,4772
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0031
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,5076
En Düşük
10,4546
18:05522,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,35
|Açılış
|: 522,40
|
|Önceki Kapanış
|: 523,74
|
524,72
En Düşük
520,77
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAYLA
|4,19
|24.425.987
|% 9,97
|
|ATATP
|35,12
|89.830.990
|% 9,96
|
|SEKUR
|24,54
|6.886.152
|% 9,95
|
|MZHLD
|43,74
|2.600.017
|% 9,95
|
|BOBET
|4,43
|216.822.444
|% 9,93
|
|UFUK
|14,55
|68.637
|% -7,97
|
|METUR
|7,01
|21.299.807
|% -6,53
|
|EUKYO
|5,75
|4.681.687
|% -6,50
|
|AVTUR
|3,16
|10.645.663
|% -6,23
|
|TKURU
|194,20
|5.908.600
|% -6,23
|
|THYAO
|14,60
|1.708.619.657
|% 0,83
|
|GARAN
|8,38
|1.112.067.327
|% 0,96
|
|EKGYO
|2,04
|734.346.159
|% 2,51
|
|KRDMD
|7,73
|699.335.458
|% -0,26
|
|KOZAL
|125,30
|464.118.606
|% 0,08
|
|EKGYO
|2,04
|734.346.159
|% 2,51
|
|YKBNK
|2,28
|387.979.744
|% 1,33
|
|GARAN
|8,38
|1.112.067.327
|% 0,96
|
|THYAO
|14,60
|1.708.619.657
|% 0,83
|
|GSDHO
|2,06
|235.356.302
|% 5,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5914
|8,5939
|% -0,13
|
|Euro
|10,4706
|10,4772
|% -0,03
|
|Sterlin
|12,0951
|12,1558
|% -0,40
|
|Frank
|9,5485
|9,6060
|% -0,08
|
|Riyal
|2,2831
|2,2945
|% -0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|-1,57
|
|Altın Gr.
|522
|522
|-2,09
|
|Cumhuriyet
|3.454
|3.507
|-9,00
|
|Tam
|3.438
|3.525
|-9,68
|
|Yarım
|1.662
|1.705
|-4,68
|
|Çeyrek
|833
|852
|-2,34
|
|Gümüş.Ons
|27,83
|27,87
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,67
|0,03
|
|B. Petrol
|72,60
|72,60
|0,38
|