***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
14.10.2021 10:24
***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.10.2021 tarih ve E-29833736-105.02.02-11596 sayılı yazısı ile 04.03.2021 tarih ve 12/320 sayılı kararı kapsamında 108.000.000 TL nominal tutara kadar Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi, 08.10.2021 tarihinde onaylanmıştır. İhraç Belgesi ile "Yurt İçinde Halka Arz edilmeksizin İhraç Edilecek Borçlanma Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi Eki, ekte yer almaktadır. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970627
BIST
10:351.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,45
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.418
En Düşük
1.412
10:359,1432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0656
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0150
|
9,1885
En Düşük
9,0704
10:3510,6285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0849
|Açılış
|: 10,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4000
|
10,6759
En Düşük
10,5302
10:35526,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 3,22
|Açılış
|: 526,78
|
|Önceki Kapanış
|: 523,56
|
530,07
En Düşük
523,27
BIST En Aktif Hisseler10:35
|LUKSK
|54,45
|2.695.928
|% 10,00
|
|TDGYO
|7,79
|5.045.129
|% 9,87
|
|MERIT
|25,84
|10.606.155
|% 7,22
|
|MAALT
|183,00
|13.041.362
|% 7,14
|
|INTEM
|35,36
|3.080.977
|% 5,80
|
|DOBUR
|31,60
|1.172.399
|% -7,49
|
|YBTAS
|10.049,50
|30.149
|% -5,19
|
|AKFGY
|5,83
|64.671.511
|% -4,58
|
|GRNYO
|2,34
|637.924
|% -4,49
|
|PRKAB
|18,60
|21.840.294
|% -3,63
|
|FROTO
|174,50
|305.120.899
|% -1,75
|
|TUPRS
|125,00
|233.290.275
|% 1,79
|
|GARAN
|9,40
|204.829.201
|% 0,21
|
|EREGL
|17,61
|157.735.358
|% 1,32
|
|KRDMD
|6,84
|146.694.721
|% 1,48
|
|YKBNK
|2,40
|87.704.479
|% 0,42
|
|EKGYO
|1,83
|59.261.497
|% 0,55
|
|GARAN
|9,40
|204.829.201
|% 0,21
|
|KRDMD
|6,84
|146.694.721
|% 1,48
|
|SKBNK
|0,99
|19.784.988
|% 0,00
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1384
|9,1432
|% 0,72
|
|Euro
|10,6205
|10,6285
|% 0,81
|
|Sterlin
|12,4904
|12,5531
|% 0,98
|
|Frank
|9,8915
|9,9511
|% 1,04
|
|Riyal
|2,4309
|2,4431
|% 0,70
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-1,81
|
|Altın Gr.
|526
|526
|2,90
|
|Cumhuriyet
|3.453
|3.505
|58,00
|
|Tam
|3.434
|3.520
|56,44
|
|Yarım
|1.660
|1.703
|27,30
|
|Çeyrek
|832
|851
|13,65
|
|Gümüş.Ons
|23,10
|23,14
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,80
|6,80
|0,05
|
|B. Petrol
|83,86
|83,86
|0,68
|