***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Tahvil/bono ihraç limiti -SPK başvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 08.10.2020İhraç Tavanı Tutarı 295.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 09.10.2020Ek Açıklamalar08/10/2020 tarih ve 39 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile toplam 295.000.000 TL borçlanma aracı ihraç edilmesine karar alınmış olup ihraç limiti için SPK nezdinde gerekli başvurular yapılmıştır. Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraca ilişkin YKK_08.10.2020.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882126BIST