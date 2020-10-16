***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
16.10.2020 11:17
***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Tahvil/bono ihraç limiti -SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 08.10.2020
İhraç Tavanı Tutarı 295.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 09.10.2020
Ek Açıklamalar
08/10/2020 tarih ve 39 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile toplam 295.000.000 TL borçlanma aracı ihraç edilmesine karar alınmış olup ihraç limiti için SPK nezdinde gerekli başvurular yapılmıştır. Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraca ilişkin YKK_08.10.2020.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882126
BIST
14:021.189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 8,84
|Açılış
|: 1.185
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.191
En Düşük
1.185
14:027,9499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0175
|Açılış
|: 7,9370
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,9499
En Düşük
7,9127
14:029,3250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0290
|Açılış
|: 9,2900
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|Önceki Kapanış
|: 9,2750
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9,3250
En Düşük
9,2709
14:02487,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,34
|Açılış
|: 487,65
|
|Önceki Kapanış
|: 487,31
|
488,07
En Düşük
485,20
BIST En Aktif Hisseler14:00
|TKURU
|357,50
|41.845.739
|% 10,00
|
|DAGHL
|17,71
|35.860.683
|% 10,00
|
|EUYO
|3,75
|1.389.641
|% 9,97
|
|GEDZA
|19,78
|20.342.503
|% 9,95
|
|CEOEM
|8,95
|50.032.535
|% 9,95
|
|BASCM
|9,37
|37.246
|% -9,99
|
|DAGI
|13,16
|3.872.620
|% -9,99
|
|UZERB
|36,40
|628.446
|% -9,99
|
|POLTK
|353,00
|5.812.498
|% -9,99
|
|EMNIS
|37,58
|81.060
|% -9,97
|
|SISE
|6,81
|842.997.167
|% 1,34
|
|PETKM
|4,73
|593.605.513
|% 0,64
|
|KERVT
|7,76
|445.466.780
|% 3,19
|
|TUPRS
|82,50
|352.419.361
|% 1,54
|
|GARAN
|7,06
|326.576.211
|% 0,71
|
|IHLGM
|1,72
|311.721.474
|% 8,18
|
|EKGYO
|1,94
|300.036.071
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,80
|266.993.102
|% 4,05
|
|PETKM
|4,73
|593.605.513
|% 0,64
|
|SISE
|6,81
|842.997.167
|% 1,34
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9420
|7,9460
|% 0,17
|
|Euro
|9,3107
|9,3173
|% 0,23
|
|Sterlin
|10,2046
|10,2558
|% -0,12
|
|Frank
|8,6523
|8,7044
|% 0,03
|
|Riyal
|2,1120
|2,1225
|% 0,05
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.910
|0,82
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,45
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.268
|16,00
|
|Tam
|3.209
|3.289
|24,01
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|11,62
|
|Çeyrek
|778
|795
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|24,39
|24,42
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,04
|
|B. Petrol
|42,76
|42,76
|-0,40
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