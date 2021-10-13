***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
13.10.2021 17:17
***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Limiti-SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 15.02.2021
İhraç Tavanı Tutarı 108.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 08.10.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 07.10.2022
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.10.2021 tarih ve E-29833736-105.02.02-11596 sayılı yazısı ile 04.03.2021 tarih ve 12/320 sayılı kararı kapsamında 108.000.000 TL nominal tutara kadar Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi, 08.10.2021 tarihinde onaylanmıştır. İhraç Belgesi ile "Yurt İçinde Halka Arz edilmeksizin İhraç Edilecek Borçlanma Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi Eki, ekte yer almaktadır. Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İHRAÇ BELGESİ VE EK_08 10 2021.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970355
BIST
17:501.416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,71
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.432
En Düşük
1.408
17:509,0725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0374
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0150
|
9,1062
En Düşük
9,0017
17:5010,5084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0772
|Açılış
|: 10,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4000
|
10,5468
En Düşük
10,4123
17:50523,38
En Yüksek
|Değişim
|: 2,35%
|| 12,00
|Açılış
|: 523,05
|
|Önceki Kapanış
|: 511,38
|
523,67
En Düşük
510,84
BIST En Aktif Hisseler17:47
|LUKSK
|49,50
|9.682.471
|% 10,00
|
|FROTO
|177,60
|1.655.301.164
|% 9,97
|
|TDGYO
|7,09
|12.696.543
|% 9,92
|
|ANELE
|2,66
|74.785.057
|% 7,26
|
|KTSKR
|32,94
|34.406.633
|% 6,81
|
|DOBUR
|34,16
|4.640.982
|% -9,96
|
|AKFGY
|6,11
|54.787.504
|% -9,88
|
|KSTUR
|204,00
|827.618
|% -9,81
|
|OYLUM
|7,18
|9.307.553
|% -8,88
|
|PENTA
|176,00
|9.435.971
|% -8,57
|
|FROTO
|177,60
|1.655.301.164
|% 9,97
|
|THYAO
|14,26
|1.393.503.639
|% 1,86
|
|GARAN
|9,39
|1.361.713.546
|% -1,16
|
|ASELS
|16,32
|1.323.777.602
|% -0,12
|
|TUPRS
|122,60
|894.587.207
|% -3,46
|
|EKGYO
|1,83
|614.706.956
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,40
|493.175.447
|% -1,23
|
|GARAN
|9,39
|1.361.713.546
|% -1,16
|
|ODAS
|1,48
|188.936.576
|% -0,67
|
|KRDMD
|6,75
|848.335.989
|% -0,74
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0730
|9,0772
|% 0,47
|
|Euro
|10,5069
|10,5119
|% 0,77
|
|Sterlin
|12,3440
|12,4059
|% 0,85
|
|Frank
|9,7599
|9,8187
|% 0,95
|
|Riyal
|2,4122
|2,4243
|% 0,44
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|32,40
|
|Altın Gr.
|523
|523
|11,88
|
|Cumhuriyet
|3.453
|3.505
|58,00
|
|Tam
|3.434
|3.520
|56,44
|
|Yarım
|1.660
|1.703
|27,30
|
|Çeyrek
|832
|851
|13,65
|
|Gümüş.Ons
|23,13
|23,16
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|6,74
|6,75
|0,19
|
|B. Petrol
|82,91
|82,91
|-0,51
|