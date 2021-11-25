***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
25.11.2021 12:57
***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Limitine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 25.11.2021
İhraç Tavanı Tutarı 540.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 25.11.2021 tarihli toplantısında, 540 milyon TL'ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine ve bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979579
BIST
14:261.819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 6,53
|Açılış
|: 1.816
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|Önceki Kapanış
|: 1.812
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1.834
En Düşük
1.813
14:2612,0918
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
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|Açılış
|: 12,0200
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|Önceki Kapanış
|: 12,0000
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12,2212
En Düşük
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14:2613,5867
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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14:26693,59
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|Açılış
|: 693,59
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|Önceki Kapanış
|: 683,53
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704,56
En Düşük
680,76
BIST En Aktif Hisseler14:26
|TRILC
|11,88
|245.929.612
|% 10,00
|
|YEOTK
|55,55
|81.147.413
|% 10,00
|
|TUCLK
|17,60
|16.633.857
|% 10,00
|
|UZERB
|33,88
|317.896
|% 10,00
|
|BALAT
|8,80
|781.033
|% 10,00
|
|IDEAS
|37,26
|26.886.368
|% -10,00
|
|KENT
|184,80
|2.395.420
|% -9,99
|
|KZBGY
|30,40
|19.398.239
|% -9,95
|
|DITAS
|24,86
|77.175.325
|% -9,40
|
|TSPOR
|7,46
|458.607.349
|% -9,25
|
|PETKM
|7,66
|1.722.812.911
|% -3,53
|
|SASA
|39,56
|1.720.678.533
|% 2,91
|
|ASELS
|21,84
|1.218.608.104
|% 4,00
|
|GARAN
|11,79
|991.141.337
|% -0,34
|
|KRDMD
|8,71
|886.800.570
|% -0,80
|
|PETKM
|7,66
|1.722.812.911
|% -3,53
|
|YKBNK
|3,45
|488.338.849
|% -0,58
|
|ODAS
|1,61
|166.029.133
|% 1,26
|
|KRDMD
|8,71
|886.800.570
|% -0,80
|
|EKGYO
|2,24
|205.208.085
|% 0,90
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,0670
|12,0918
|% 1,72
|
|Euro
|13,5506
|13,5867
|% 1,93
|
|Sterlin
|16,0208
|16,1012
|% 1,40
|
|Frank
|12,8662
|12,9438
|% 1,48
|
|Riyal
|3,2060
|3,2221
|% 1,48
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.791
|2,28
|
|Altın Gr.
|697
|697
|13,85
|
|Cumhuriyet
|4.568
|4.637
|27,00
|
|Tam
|4.569
|4.685
|38,20
|
|Yarım
|2.208
|2.266
|18,47
|
|Çeyrek
|1.108
|1.133
|9,24
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,65
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,20
|9,21
|0,20
|
|B. Petrol
|82,36
|82,36
|0,11
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