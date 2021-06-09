***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bono İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 527.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 09.06.2021Vade (Gün Sayısı) 92Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFPHCM62117Vade Başlangıç Tarihi 09.03.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 109.650.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 09.06.2021Kayıt Tarihi 08.06.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 09.06.2021Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 04/03/2021 tarih ve 12/320 sayılı kararı kapsamında Şirketimizce ihraç edilmiş 109.650.000 TL nominal değerli, 92 gün vadeli TRFPHCM62117 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 09.06.2021 tarihinde (bugün) tamamlanmıştır. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941459BIST