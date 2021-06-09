***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
09.06.2021 18:10
***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bono İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 527.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 09.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 92
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFPHCM62117
Vade Başlangıç Tarihi 09.03.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 109.650.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 09.06.2021
Kayıt Tarihi 08.06.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 09.06.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04/03/2021 tarih ve 12/320 sayılı kararı kapsamında Şirketimizce ihraç edilmiş 109.650.000 TL nominal değerli, 92 gün vadeli TRFPHCM62117 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 09.06.2021 tarihinde (bugün) tamamlanmıştır. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941459
BIST
18:051.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,58
|Açılış
|: 1.450
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.453
En Düşük
1.446
18:058,5907
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0145
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5900
|
8,6223
En Düşük
8,5694
18:0510,4697
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0106
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,5076
En Düşük
10,4546
18:05522,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,34
|Açılış
|: 522,41
|
|Önceki Kapanış
|: 523,74
|
524,72
En Düşük
520,77
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAYLA
|4,19
|24.520.443
|% 9,97
|
|ATATP
|35,12
|90.498.902
|% 9,96
|
|MZHLD
|43,74
|2.605.834
|% 9,95
|
|SEKUR
|24,54
|6.887.060
|% 9,95
|
|BOBET
|4,43
|216.900.744
|% 9,93
|
|UFUK
|14,51
|81.507
|% -8,22
|
|METUR
|7,01
|21.425.055
|% -6,53
|
|AVTUR
|3,16
|10.722.056
|% -6,23
|
|SANFM
|14,18
|4.742.993
|% -6,09
|
|TKURU
|194,50
|6.033.596
|% -6,08
|
|THYAO
|14,56
|1.774.391.312
|% 0,55
|
|GARAN
|8,36
|1.158.935.301
|% 0,72
|
|EKGYO
|2,04
|756.981.142
|% 2,51
|
|KRDMD
|7,72
|717.417.891
|% -0,39
|
|KOZAL
|125,50
|486.205.151
|% 0,24
|
|EKGYO
|2,04
|756.981.142
|% 2,51
|
|YKBNK
|2,27
|429.482.881
|% 0,89
|
|GARAN
|8,36
|1.158.935.301
|% 0,72
|
|THYAO
|14,56
|1.774.391.312
|% 0,55
|
|GSDHO
|2,05
|240.532.368
|% 4,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5872
|8,5907
|% -0,17
|
|Euro
|10,4634
|10,4697
|% -0,10
|
|Sterlin
|12,0926
|12,1532
|% -0,42
|
|Frank
|9,5518
|9,6093
|% -0,05
|
|Riyal
|2,2838
|2,2952
|% -0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.892
|-1,42
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-1,11
|
|Cumhuriyet
|3.454
|3.507
|-9,00
|
|Tam
|3.438
|3.525
|-9,68
|
|Yarım
|1.662
|1.705
|-4,68
|
|Çeyrek
|833
|852
|-2,34
|
|Gümüş.Ons
|27,85
|27,87
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,70
|7,71
|0,06
|
|B. Petrol
|72,15
|72,15
|-0,07
|