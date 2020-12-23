***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.12.2020 12:34
***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 86.536.000
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
PHILLIP BROKERAGE PTE. LTD. 86536000 TRY 100
TOPLAM 86536000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894404
BIST
15:181.412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,37
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.405
|
1.419
En Düşük
1.409
15:187,6458
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0135
|Açılış
|: 7,6470
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6400
|
7,6763
En Düşük
7,6196
15:189,3264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0143
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3300
|
9,3647
En Düşük
9,2956
15:18456,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,98
|Açılış
|: 456,99
|
|Önceki Kapanış
|: 457,97
|
460,59
En Düşük
456,25
BIST En Aktif Hisseler15:16
|HATEK
|15,29
|36.062.583
|% 10,00
|
|SNKRN
|14,85
|4.684.091
|% 10,00
|
|BRSAN
|30,60
|374.699.727
|% 9,99
|
|OZRDN
|8,92
|2.837.312
|% 9,99
|
|INVEO
|47,62
|80.429.503
|% 9,98
|
|PAMEL
|16,93
|620.400
|% -9,99
|
|CASA
|100,50
|1.552.424
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,72
|715.032
|% -9,92
|
|HLGYO
|3,73
|233.271.925
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,22
|1.357.523
|% -9,83
|
|SKBNK
|1,52
|1.230.719.928
|% 5,56
|
|GARAN
|9,99
|1.072.532.468
|% -0,50
|
|TSKB
|1,87
|778.536.568
|% 1,08
|
|KARTN
|2.497,00
|647.901.127
|% 2,53
|
|SISE
|7,14
|617.196.345
|% 0,14
|
|SKBNK
|1,52
|1.230.719.928
|% 5,56
|
|TSKB
|1,87
|778.536.568
|% 1,08
|
|EKGYO
|2,18
|543.685.490
|% 0,93
|
|ISGYO
|2,48
|409.839.299
|% 3,33
|
|ODAS
|4,10
|471.240.849
|% 1,99
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6410
|7,6445
|% -0,19
|
|Euro
|9,3176
|9,3260
|% 0,15
|
|Sterlin
|10,2266
|10,2778
|% 0,26
|
|Frank
|8,5522
|8,6037
|% -0,21
|
|Riyal
|2,0302
|2,0404
|% -0,22
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.864
|2,16
|
|Altın Gr.
|458
|458
|0,05
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.085
|-19,00
|
|Tam
|3.024
|3.100
|-21,51
|
|Yarım
|1.462
|1.499
|-10,41
|
|Çeyrek
|733
|750
|-5,20
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,35
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,24
|0,04
|
|B. Petrol
|50,17
|50,17
|0,09
|
Seans Raporu
15:16
daha fazla
-
15:27HATEK
Yüzde 8.49 oranında artışla 15.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 260, 533 adet işlem
-
15:26XU100
Endeks 1, 412 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 46 üstünde . İşlem hacmi 18, 453.00 milyon TL de
-
15:25EMKEL
Yüzde 5.51 oranında artışla 5.74 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 427, 439 adet işlem
-
15:24ULAS
Yüzde 6.78 oranında artışla 4.25 lira fiyatla işlem gören hissede 631, 702 adet işlem
-
15:23BAGFS
Yüzde 4.43 oranında artışla 21.68 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 860, 904 adet işlem