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***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

23.12.2020 12:34



***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 86.536.000

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
PHILLIP BROKERAGE PTE. LTD. 86536000 TRY 100
TOPLAM 86536000 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894404


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BIST En Aktif Hisseler15:16
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HATEK 15,29 36.062.583 % 10,00  
SNKRN 14,85 4.684.091 % 10,00  
BRSAN 30,60 374.699.727 % 9,99  
OZRDN 8,92 2.837.312 % 9,99  
INVEO 47,62 80.429.503 % 9,98  
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15:16 Alış Satış %  
Dolar 7,6410 7,6445 % -0,19  
Euro 9,3176 9,3260 % 0,15  
Sterlin 10,2266 10,2778 % 0,26  
Frank 8,5522 8,6037 % -0,21  
Riyal 2,0302 2,0404 % -0,22  
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15:16 Alış Satış %  
Altın Ons 1.863 1.864 2,16  
Altın Gr. 458 458 0,05  
Cumhuriyet 3.039 3.085 -19,00  
Tam 3.024 3.100 -21,51  
Yarım 1.462 1.499 -10,41  
Çeyrek 733 750 -5,20  
Gümüş.Ons 25,32 25,35 0,13  
Gümüş Gr. 6,24 6,24 0,04  
B. Petrol 50,17 50,17 0,09  
Seans Raporu 15:16
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