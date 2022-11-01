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***PHLLP* *QNBFF* *HLVKS* *TTRAK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

01.11.2022 17:33
***PHLLP* *QNBFF* *HLVKS* *TTRAK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem G


***PHLLP******QNBFF******HLVKS******TTRAK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [PHLLP, QNBFF, HLVKS, TTRAK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş. PHLLP Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFPHCM12336 70.210.000 01.11.2022 24.01.2023 03.11.2022
- QNB Finans Faktoring A.Ş. QNBFF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFINF22319 165.300.000 01.11.2022 14.02.2023 03.11.2022
- Halk Varlık Kiralama A.Ş. HLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDHVKA22328 75.000.000 01.11.2022 09.02.2023 03.11.2022
- Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. TTRAK Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSTTRKK2310 300.000.000 01.11.2022 06.11.2023 03.11.2022


İlgili Şirketler [PHLLP, QNBFF, HLVKS, TTRAK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075946


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MIATK 68,75 299.769.021 % 10,00  
PRKAB 34,10 275.190.152 % 10,00  
ERCB 85,25 96.659.875 % 10,00  
NTGAZ 35,88 186.419.673 % 9,99  
EDATA 24,46 88.041.734 % 9,98  
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17:53 Alış Satış %  
Dolar 18,6184 18,6244 % 0,21  
Euro 18,3504 18,4088 % 0,27  
Sterlin 21,2970 21,4038 % 0,05  
Frank 18,5773 18,6892 % 0,32  
Riyal 4,9403 4,9651 % 0,14  
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17:53 Alış Satış %  
Altın Ons 1.648 1.649 0,42  
Altın Gr. 987 987 2,19  
Cumhuriyet 6.628 6.728 39,00  
Tam 6.645 6.702 7,00  
Yarım 3.238 3.276 3,00  
Çeyrek 1.624 1.637 2,00  
Gümüş.Ons 19,62 19,65 0,01  
Gümüş Gr. 11,77 11,79 0,04  
B. Petrol 95,22 95,22 0,57  
Seans Raporu 17:53
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