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***PHLLP* *SEKFK* *ALNTF* *VAKVK* *HSBCB* *GARAN* *YFMEN* *QNBFI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye

08.09.2021 17:53



***PHLLP******SEKFK******ALNTF******VAKVK******HSBCB******GARAN******YFMEN******QNBFI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [ALNTF, PHLLP, YFMEN, GARAN, VAKVK, QNBFI, HSBCB, SEKFK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Alternatifbank A.Ş. ALNTF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFALNF12216 150.000.000 08.09.2021 06.01.2022 10.09.2021
- Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş. PHLLP Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFPHCMA2112 83.575.000 08.09.2021 08.12.2021 10.09.2021
- Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. YFMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYTFMA2114 100.000.000 08.09.2021 23.12.2021 10.09.2021
- Türkiye Garanti Bankası A.Ş. GARAN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGRANA2120 238.627.000 08.09.2021 07.12.2021 10.09.2021
- Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. VAKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDVVRKK2137 300.000.000 08.09.2021 24.11.2021 10.09.2021
- QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. QNBFI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNYM12214 60.000.000 08.09.2021 18.01.2022 10.09.2021
- HSBC Bank A.Ş. HSBCB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFHSBCK2110 175.000.000 08.09.2021 26.11.2021 10.09.2021
- Şeker Finansal Kiralama A.Ş. SEKFK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKFK12216 35.000.000 08.09.2021 05.01.2022 10.09.2021


İlgili Şirketler [ALNTF, PHLLP, YFMEN, GARAN, VAKVK, QNBFI, HSBCB, SEKFK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962838


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Yarım 1.549 1.590 8,78  
Çeyrek 777 795 4,40  
Gümüş.Ons 23,86 23,89 -0,06  
Gümüş Gr. 6,50 6,51 -0,01  
B. Petrol 72,80 72,80 0,20  
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