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***PHLLP* *YKBNK* *VAKBN* *TCELL* *ISFIN* *SKYMD* *HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

11.08.2023 17:49
***PHLLP* *YKBNK* *VAKBN* *TCELL* *ISFIN* *SKYMD* *HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira


***PHLLP******YKBNK******VAKBN******TCELL******ISFIN******SKYMD******HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [PHLLP, SKYMD, TCELL, HALKB, VAKBN, ISFIN, YKBNK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş. PHLLP Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFPHCME2316 33.100.000 11.08.2023 24.10.2023 15.08.2023
- Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. SKYMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKMDK2319 43.238.000 11.08.2023 10.11.2023 15.08.2023
- Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. TCELL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTCEL22427 700.000.000 11.08.2023 09.02.2024 15.08.2023
- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHALA2319 1.509.500.000 11.08.2023 15.12.2023 15.08.2023
- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. VAKBN Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFVKFBK2315 37.244.461 11.08.2023 10.11.2023 15.08.2023
- İş Finansal Kiralama A.Ş. ISFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISFN22411 250.000.000 11.08.2023 06.02.2024 15.08.2023
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBK22410 582.000.000 11.08.2023 02.02.2024 15.08.2023


İlgili Şirketler [PHLLP, SKYMD, TCELL, HALKB, VAKBN, ISFIN, YKBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184587


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Tam 11.103 11.206 18,00  
Yarım 5.560 5.629 9,00  
Çeyrek 2.780 2.814 4,00  
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