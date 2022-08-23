***PHLLP* *ZKBVK* *HLVKS* *AKSFA* *ENJSA* *TMKS* *QNBFL* *VDFAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant
23.08.2022 17:47
***PHLLP******ZKBVK******HLVKS******AKSFA******ENJSA******TMKS******QNBFL******VDFAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKSFA, ENJSA, HLVKS, PHLLP, QNBFL, TMKS, VDFAS, ZKBVK
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AK FAKTORİNG A.Ş. AKSFA TRFAKFT82226 FİNANSMAN BONOSU 23/08/2022 İtfa
ENERJİSA ENERJİ A.Ş. ENJSA TRSENSA22315 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 23/08/2022 Kupon\Getiri Ödeme
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA82249 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 23/08/2022 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA82249 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 23/08/2022 Kupon\Getiri Ödeme
PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. PHLLP TRFPHCM82214 FİNANSMAN BONOSU 23/08/2022 İtfa
QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. QNBFL TRFFFKR82245 FİNANSMAN BONOSU 23/08/2022 İtfa
BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. TMKS TRPTMKF82212 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 23/08/2022 İtfa
VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş. VDFAS TRFVDTF82219 FİNANSMAN BONOSU 23/08/2022 İtfa
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVK82224 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 23/08/2022 İtfa
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVK82224 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 23/08/2022 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057823
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