Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PHLLP* *ZKBVK* *HLVKS* *AKSFA* *ENJSA* *TMKS* *QNBFL* *VDFAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant

23.08.2022 17:47
***PHLLP* *ZKBVK* *HLVKS* *AKSFA* *ENJSA* *TMKS* *QNBFL* *VDFAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araç


***PHLLP******ZKBVK******HLVKS******AKSFA******ENJSA******TMKS******QNBFL******VDFAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKSFA, ENJSA, HLVKS, PHLLP, QNBFL, TMKS, VDFAS, ZKBVK

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AK FAKTORİNG A.Ş. AKSFA TRFAKFT82226 FİNANSMAN BONOSU 23/08/2022 İtfa
ENERJİSA ENERJİ A.Ş. ENJSA TRSENSA22315 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 23/08/2022 Kupon\Getiri Ödeme
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA82249 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 23/08/2022 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA82249 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 23/08/2022 Kupon\Getiri Ödeme
PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. PHLLP TRFPHCM82214 FİNANSMAN BONOSU 23/08/2022 İtfa
QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. QNBFL TRFFFKR82245 FİNANSMAN BONOSU 23/08/2022 İtfa
BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. TMKS TRPTMKF82212 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 23/08/2022 İtfa
VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş. VDFAS TRFVDTF82219 FİNANSMAN BONOSU 23/08/2022 İtfa
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVK82224 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 23/08/2022 İtfa
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVK82224 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 23/08/2022 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057823


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:593.060
Değişim :  -1,96% |  -61,22
Açılış :  3.133  
Önceki Kapanış :  3.122  
En Yüksek
3.149 En Düşük
3.057
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HKTM 17,71 3.518.233 % 10,00  
OBASE 17,42 256.793.615 % 9,97  
DGNMO 3,31 99.767.739 % 6,43  
HUNER 3,49 181.136.046 % 6,08  
LIDER 24,68 183.178.378 % 5,92  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Dolar 18,1456 18,1540 % 0,25  
Euro 18,0754 18,0907 % 0,13  
Sterlin 21,3559 21,4630 % -0,05  
Frank 18,7108 18,8235 % 0,02  
Riyal 4,8149 4,8390 % 0,13  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.753 1.753 4,70  
Altın Gr. 1.022 1.022 4,47  
Cumhuriyet 6.797 6.899 -19,00  
Tam 6.852 6.914 -2,00  
Yarım 3.338 3.380 -1,00  
Çeyrek 1.674 1.690 0,00  
Gümüş.Ons 19,13 19,15 0,01  
Gümüş Gr. 11,15 11,17 0,03  
B. Petrol 100 100 -0,66  
Seans Raporu 17:59
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru