***PHLLP* *ZKBVK* *HLVKS* *AKSFA* *ENJSA* *TMKS* *QNBFL* *VDFAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant









***PHLLP******ZKBVK******HLVKS******AKSFA******ENJSA******TMKS******QNBFL******VDFAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKSFA, ENJSA, HLVKS, PHLLP, QNBFL, TMKS, VDFAS, ZKBVKMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAK FAKTORİNG A.Ş. AKSFA TRFAKFT82226 FİNANSMAN BONOSU 23/08/2022 İtfaENERJİSA ENERJİ A.Ş. ENJSA TRSENSA22315 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 23/08/2022 Kupon\Getiri ÖdemeHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA82249 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 23/08/2022 İtfaHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA82249 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 23/08/2022 Kupon\Getiri ÖdemePHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. PHLLP TRFPHCM82214 FİNANSMAN BONOSU 23/08/2022 İtfaQNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. QNBFL TRFFFKR82245 FİNANSMAN BONOSU 23/08/2022 İtfaBİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. TMKS TRPTMKF82212 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 23/08/2022 İtfaVOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş. VDFAS TRFVDTF82219 FİNANSMAN BONOSU 23/08/2022 İtfaZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVK82224 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 23/08/2022 İtfaZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVK82224 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 23/08/2022 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057823BIST