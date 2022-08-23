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***PHLLP* *ZKBVK* *HLVKS* *DZYMK* *AKSFA* *VDFAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

23.08.2022 17:50
***PHLLP* *ZKBVK* *HLVKS* *DZYMK* *AKSFA* *VDFAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifik


***PHLLP******ZKBVK******HLVKS******DZYMK******AKSFA******VDFAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [PHLLP, HLVKS, DZYMK, AKSFA, ZKBVK, VDFAS]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş. PHLLP Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFPHCMK2219 144.730.000 23.08.2022 01.11.2022 25.08.2022
- Halk Varlık Kiralama A.Ş. HLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDHVKAK2225 230.000.000 23.08.2022 29.11.2022 25.08.2022
- Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. DZYMK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDNZY12310 150.000.000 22.08.2022 18.01.2023 25.08.2022
- Ak Faktoring A.Ş. AKSFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKFTK2229 16.850.000 23.08.2022 29.11.2022 25.08.2022
- Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. ZKBVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDZKVKK2221 800.000.000 23.08.2022 29.11.2022 25.08.2022
- Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş. VDFAS Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFVDTF22314 500.000.000 23.08.2022 16.02.2023 25.08.2022


İlgili Şirketler [PHLLP, HLVKS, DZYMK, AKSFA, ZKBVK, VDFAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057824


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Cumhuriyet 6.797 6.899 -19,00  
Tam 6.845 6.909 -7,00  
Yarım 3.335 3.378 -3,00  
Çeyrek 1.673 1.688 -2,00  
Gümüş.Ons 19,04 19,07 -0,07  
Gümüş Gr. 11,11 11,13 -0,02  
B. Petrol 100 100 0,06  
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